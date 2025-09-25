CB Salou ficha el base Joaquín Sánchez, que llega de Argentina

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Club Bàsquet Salou sigue dando forma a su plantilla y ha hecho oficial su octava incorporación: Joaquín Sánchez. El base llega procedente del Jujuy Básquet, equipo de la liga argentina. Según explica el club salouense, es un base muy eléctrico, con capacidad para jugar tanto de 1 como de 2, que destaca por su velocidad, visión de juego y talento ofensivo. Unas características que tienen que ayudar a mejorar los registros ofensivos del equipo.

La primera oportunidad para ver Sánchez en acción puede ser este domingo, a las 17:30 horas, contra el Lobe Huesca la Magia. Será el último enfrentamiento de la Copa España para los de Jesús Muñiz, que acabarán su participación jugando en casa.

El pasado fin de semana los salouenses cayeron por 87 a 69 en la pista del CB Zaragoza, en un partido donde siempre fueron por detrás en el marcador. En el primer partido de la Copa, el CB Salou perdió contra el Sol Gironès Bisbal Bàsquet por un resultado mucho más ajustado: 76 a 81.

Última semana

El partido contra los oscenses será el último antes del inicio de una nueva temporada de los salouenses en Segunda FEB. El estreno oficial será contra en la pista del Maderas Sorli Benicarló el domingo 5 de octubre a las 18 horas. Una nueva temporada ilusionante.