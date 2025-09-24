Más de 15.000 personas disfrutan del mejor baloncesto catalán en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Más de 15.000 personas pasaron por el Palau d'Esports Catalunya de la Anilla Mediterránea de Tarragona para vivir en directo el mejor baloncesto catalán con la 46.ª Liga Catalana ACB y la 37.ª Liga Catalana Femenina, superando las cifras registradas en las anteriores ediciones. El equipamiento deportivo de la ciudad, entre los dos grandes acontecimientos, ha acogido una decena de partidos de máximo nivel deportivo.

Este miércoles hace justo una semana que empezaba la Liga Catalana ACB con la presencia de Barça, BAXI Manresa, Joventut Badalona, MoraBanc Andorra, Bàsquet Girona y Hiopos Lleida. Y el sábado 20 de septiembre el Palau d'Esports Catalunya acogía, por primera vez a la historia, la Liga Catalana Femenina con el Cadí La Seu, el Joventut Badalona y el Spar Girona.

«Tarragona se ha vuelto a convertir en el epicentro del baloncesto catalán y esta vez lo ha hecho tanto en categoría masculina como femenina», ha manifestado el consejero de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, quién ha destacado que se trata «de una edición con récord de público que ha sido un éxito gracias al trabajo conjunto entre administraciones y entidades».

Esta ha sido la tercera vez que el Palau d'Esports Catalunya acoge la Liga Catalana ACB y la cuarta que la competición se celebra en la ciudad de Tarragona. Con respecto a la Liga Catalana Femenina, ha sido la cuarta ocasión en que la demarcación de Tarragona es el escenario de esta competición.