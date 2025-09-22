El mejor baloncesto se despide haciendo vibrar el Palau

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El color que reinó ayer en el Palau d’Esports de Tarragona fue el rojo. No tanto por su representación en la grada, como porque el Spar Girona y el BAXI Manresa se proclamaron campeones de la Liga Catalana masculina y femenina. Por otra parte, la marea verdinegra del Joventut de Badalona, que dominaba en las gradas, tuvo que marcharse triste después de ver cómo sus dos equipos caían en las dos finales.

El Palau tiene hambre de baloncesto de primer nivel, eso es evidente, y en Tarragona, por desgracia, todavía estamos lejos de poder protagonizar tardes como esta. Los tarraconenses solo pudieron disfrutar del espectáculo mientras que gironins, manresanos y badaloneses hacían vibrar la instalación. Desde la Federación Catalana se dejó la puerta abierta a volver a la ciudad, pero, de momento, ayer el Palau pudo disfrutar por última vez de jugadores con pasado NBA, como es el caso de Ricky Rubio.

En la final femenina, fue la afición gerundense la que se hizo valer. El partido fue toda una fiesta en la grada, que tuvo final feliz para los de rojo, mientras que las camisetas verdinegras se multiplicaban con el paso de los minutos. La transición fue evidente. En todas partes reinaban el verde y el negro, con un único reducto rojo de los aficionados del BAXI Manresa, que eran una minoría ruidosa. Los decibelios se incrementaron a medida que avanzaba el partido. Los manresanos siempre confiados en su equipo, que llevaba la ventaja, mientras que los del Joventut empujaban al suyo y rugían cada vez que Ricky Rubio cogía el balón.

El partido se igualó en la última posesión, pero finalmente fueron los de rojo quienes pudieron celebrarlo. Hasta aquí llegó una semana de baloncesto de primer nivel y un Palau que ha lucido como nunca. Ahora falta que lo haga con los de azul y los de lila.

El Spar Girona se proclama campeón de la Liga Catalana en el Palau

El Spar Girona reinó ayer en el Palau d’Esports Catalunya convirtiéndose en campeón de la Liga Catalana Femenina por primera vez en Tarragona. El conjunto gerundense pasó por encima de sus rivales, aunque la igualdad estuvo presente en los primeros minutos. Eso sí, esos minutos disputados se acabaron en cuanto entró en acción la pívot Coulibaly. La jugadora del Girona fue imparable y dejó a su equipo 22-31 al final del primer cuarto. Esta diferencia no hizo más que incrementarse en el segundo parcial con un 12-28. La segunda mitad tuvo otro ritmo, con una gestión de minutos para que el Girona celebrara con calma el título haciendo disfrutar a sus aficionados.

El Manresa se impone al Joventut de Ricky Rubio y se proclama campeón

El BAXI Manresa es el nuevo campeón de la Liga Catalana ACB en el Palau d’Esports de Tarragona. El conjunto de Diego Ocampo se impuso al Joventut de Badalona de Ricky Rubio y aguó la fiesta a los miles de badaloneses presentes en las gradas con una gran mayoría. Los manresanos llevaron el ritmo del partido gracias a un buen primer cuarto. El Joventut trabajó para igualar el marcador, pero siempre que lo lograba, el Manresa respondía. El partido fue ajustado y el Badalona tuvo la prórroga con un triple final que Dekker erró.