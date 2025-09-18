Empieza la fiesta del baloncesto catalán

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Palau d’Esports vuelve a vestirse de gala. El baloncesto le queda como un guante a la infraestructura tarraconense que, desde ayer hasta el domingo, vivirá cada día del mejor nivel masculino y femenino.

Ayer, Lleida y Manresa y Andorra y Barça ofrecieron los primeros partidos de la Lliga Catalana ACB, un primer aperitivo de intensidad sobre la pintura ante un público que se hizo notar. Las gradas se tiñeron de rojo y lila para apoyar a Manresa y Lleida en el partido inaugural de la competición. Los aficionados de ambos equipos no dudaron en desplazarse hasta Tarragona. Llegaban bien preparados, no solo con megáfonos, bocinas e instrumentos para hacer ruido, sino también con abanicos que resultaron necesarios con el paso de las horas. Eso sí, la intensidad creció por la tarde en el segundo partido, que enfrentaba al Andorra contra el Barça. Baloncesto de primer nivel al alcance del territorio. El sábado será el turno del baloncesto femenino con la Lliga Catalana Femenina, que se estrena este año en la ciudad, y el domingo, la gran final espera a sus competidores.

El Manresa da cuerda al Palau con un triunfo contra el Lleida

El Baxi Manresa y el Hiopos Lleida inauguraron ayer el Palau d’Esports en la Lliga Catalana con un duelo de alto dinamismo. A pesar de que ambos equipos se encuentran en plena preparación, no se guardaron ninguna arma en un partido emocionante en el que el Manresa acabó levantando la ventaja leridana en el tercer cuarto.

Las cosas no empezaron bien para los de Diego Ocampo. El extécnico del CBT vio que, pese al 0-5 inicial, un triple de Sanz completaba un parcial de 12-0 que dio alas a los leridanos. Tras el tiempo muerto solicitado por los manresanos, el partido tomó un ritmo frenético que el Lleida cerró con un triple de Batemon al final del primer cuarto para poner el 27-20.

El partido cambió en el segundo cuando, poco a poco, el Manresa volteó el marcador con un triple de Álex Reyes. Este encendió un intercambio de golpes que acabó con un duelo igualado a 47 puntos en el descanso. En la reanudación, el Manresa salió con más fuerza e impuso su ley con un tercer período de 16-29 de parcial que les permitió gestionar el triunfo en el último cuarto.

El Barça hace disfrutar al Palau en la victoria contra el Andorra

El Barça de Joan Peñarroya ofreció ayer un buen espectáculo en su victoria contra el Morabanc Andorra por 81-90. El conjunto azulgrana abrió la competición catalana en la que defiende el título con un Kevin Punter destacado con 16 puntos.

El conjunto azulgrana despertaba expectación en el Palau d’Esports Catalunya de la Anella Mediterrània. Nadie quiso perderse el estreno del equipo de Joan Peñarroya y la expectación fue máxima al inicio del primer período. La primera del duelo la firmó Willy Hernangómez, un jugador que este mismo verano participó en el Europeo con la selección. El Morabanc Andorra, sin embargo, plantó cara a los barceloneses y, con un triple de Shannon Evans, puso un 7-6 que precedió a un primer cuarto muy intenso que habría acabado en empate de no ser por el triple de Kevin Punter.

El estadounidense dio sentido a un Barça que, poco a poco, fue cogiendo ritmo. En un visto y no visto, los azulgrana lograron un parcial de 8 puntos que les dio una buena ventaja contra los andorranos. La igualdad del primer cuarto se esfumó por completo y, además, el colchón se amplió para irse al descanso con diez puntos de margen con un Tomas Satoransky acertado en los minutos finales.

La ventaja en el marcador permitió lujos a los azulgrana y Joan Peñarroya hizo debutar al joven Nikla Kusturica. El alero serbio batió un récord azulgrana al convertirse en el jugador más joven en debutar con el club en partido oficial con 16 años, 4 meses y 17 días. Esta cifra podría batirse en este mismo torneo si Peñarroya da la oportunidad al prometedor Mohamed Dabone, jugador de 13 años y 2,10 metros de altura.

Los azulgrana también tuvieron sus errores y las pérdidas de balón permitieron al Andorra soñar con la remontada. Shannon Evans, con 22 puntos y un 60% de acierto en los triples, dio motivos, pero el Barça supo gestionar la situación para acabar manteniendo la ventaja en el marcador al final del partido.