Cambrils
El CB Cambrils juega por primera vez en la historia en el Campeonato de Cataluña Preferente femenino
El cadete de primer año sumó el primer triunfo el domingo contra el Andorra
El Club Bàsquet Cambrils cuenta este año, por primera vez en su historia, con un equipo femenino en el Campeonato de Cataluña Preferente. Concretamente, se trata del cadete A entrenado por Pau Rueda y Ovidi Pastor.
«Esto se ha conseguido con el trabajo de muchos años y con el compromiso de un grupo de alto nivel y unas familias motivadas», destacaba el presidente del club, Francesc Canaldas. Desde la entidad se ha apostado desde hace años por el baloncesto femenino y cuenta con equipos en todas las categorías. Este año, las cadetes compiten de tú a tú contra equipos de alto nivel, con buenos desplazamientos cada semana. «Desde hace años teníamos jugadoras con talento para la categoría, pero somos un club prudente. No hemos decidido ascender hasta tener un equipo sólido y equilibrado. Nos gusta trabajar con garantías y no subir equipos a categorías sin saber si podrán competir o no», subrayaba el presidente.
Las jugadoras de Cambrils lograron el pasado fin de semana la primera victoria contra el Morabanc Andorra a domicilio por 62-67, un triunfo que da confianza a un proyecto que, aunque tuvo que estrenarse en Vila-seca por las obras del pabellón, espera poder jugar en casa pronto.