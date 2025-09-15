El TGN Bàsquet ficha a Sergio Manzano como nuevo entrenador para su proyecto de LF-2

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El TGN Bàsquet ya ha encontrado a un nuevo entrenador para dirigir el equipo que este año jugará a la Liga Femenina 2. Sergio Manzano será el encargado de coger las riendas del equipo tarraconense después de que Òscar Pedroche abandonara el banquillo antes de empezar.

Manzano (14/9/1981) es un técnico con mucha experiencia a Liga Femenina 2 y también a Liga Femenina Challenge (esta última está por encima de la Liga Femenina 2, siendo la segunda máxima categoría del baloncesto estatal).

El técnico barcelonés ha hecho toda su carrera en los banquillos en dos clubs, Joventut Les Corts y Lima Horta. Al Joventut Les Corts, Manzano llegó a los 14 años como jugador y salió a los 34. Allí, como entrenador, llevó el equipo a Liga Femenina 2, categoría que disputó durante dos temporadas 2016-2018 (anteriormente, el Joventut las Corts dirigido por Manzano había conseguido el ascenso a esta liga dos veces, pero renunció por motivos económicos). En aquellas temporadas no existía la Liga Femenina Challenge, así que la Liga Femenina 2 era entonces la segunda categoría del baloncesto estatal.

Con el Lima Horta, Manzano ha sido el entrenador desde la temporada 2018/2019 y hasta la campaña pasada. En su primer curso en aquel club, Manzano llevó el Lima Horta hasta la sexta posición de la liga regular en el grupo A de Liga Femenina 2. En la temporada 2019/2020, el Lima Horta acabó quinto del grupo B y en la 2020/2021 el conjunto barcelonés llegó a la fase de cuartos de final (después de quedar segundo de su grupo) en una competición, la Liga Femenina 2, que tenía tres grupos y un total de 42 equipos. Fue el curso previo a la puesta en marcha de la Liga Femenina Challenge, categoría donde jugó el Lima Horta.

Decidido

Manzano asegura que ha decidido fichar por el TGN Bàsquet porque cree que es un proyecto con «buenas perspectivas» y que supone una «buena oportunidad para todos», refiriéndose al club y a él mismo. «Creo que aquello que me han explicado los responsables del club no son sólo palabras, sino que se acompañan de hechos. Tenemos que hacer pequeñas pasas en una competición que es nueva para la entidad», dice Sergio Manzano.

El nuevo técnico del TGN Bàsquet admite que el primero que tiene que hacer es conocer en profundidad la plantilla que tendrá que dirigir a partir de ahora —conoce en la base a Anna Terrón porque la tarraconense había hecho alguna tabla temporada con el Lima Horta-.

Manzano tendrá menos de una semana para preparar el equipo de cara a su segundo partido oficial del curso, después de que en el primero, a la Liga Catalana Femenina 2, el TGN Bàsquet derrotara el Viladecans en un partido donde el primer entrenador del equipo fue el vicepresidente del club, Iñaki Liarte (72-65).