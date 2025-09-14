El OCA Global CB Salou cae con honor contra el Bisbal Bàsquet en la Copa España

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El OCA Global CB Salou cayó con honor contra el Bisbal Bàsquet en el primer partido de Copa España. En tres días, el conjunto de Jesús Muñiz mostró una mejora importante con respecto al duelo contra el Mataró, a pesar de conservar los problemas de una corta rotación por falta de efectivos.

Los de Muñiz salieron más ordenados. Emilio Martínez comandaba el equipo y se encargó de poner el 7-4 inicial. Con todo, el Bisbal no retrocedió y, siendo poderoso en el rebote, cambió el marcador antes que un triple de Cuéllar pusiera el 12-12.

Les individualidades de Cledjo, con un alley-oop y un triple de Renane valieron a los gerundenses para coger la primera ventaja del partido. Además, este se agravó con el peor final de periodo posible: pérdida y triple de Valera para el 19-26.

El Salou salió con la idea de recortar distancias con tiros exteriores. Dicho y hecho, los locales ganaron buena circulación de pelota con el apoyo del debutante Pol Saló y se pusieron a probar con los triples. Los dos primeros no entraron, pero el tercero de Traoré encendió la mecha. El festival de aciertos local sumado a los desaciertos del Bisbal dejó el 43-40 al descanso.

Con sólo 8 hombres disponibles, la gestión de los minutos de cada jugador era clave. La igualdad se mantuvo hasta que Mikhailov y Torrent pusieron el 58-63 al final del tercer cuarto.

El Salou no se rindió. Martínez dirigió la orquesta y, poco a poco, con acciones de calidad con Del Cerro y Saló, quedarse a un punto del remontamiento. Con este 76-77 agónico murió el partido, porque con un error final salouense el Bisbal puso el 76-81.