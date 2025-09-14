El CBT cae contra el Mollerussa y queda eliminado de la Liga Catalana (66-94)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Uno mal Ibersol CBT ha perdido de manera clara en el Serrallo delante del Mollerussa por 66 – 94. Esta derrota, sumada a la del pasado jueves en la pista del Valls, deja los de Toni de Larramona fuera de la Liga Catalana de 3.ª FEB. Los del Pla d'Urgell, mucho más rodados que los tarraconenses, han sido muy superiores durante todo el partido, que ha quedado ya muy decantado al segundo cuarto.

Los primeros minutos eran ya de dominio del Mollerussa gracias a una buena circulación de pelota, el juego en transición y el dominio del rebote ofensivo. Los visitantes imponían su plan de partido delante de un CBT que tardaba al afinar automatismos. Poco a poco, sin embargo, los tarraconenses recortaban el agujero inicial que había llegado a ser de 10 puntos hasta cerrar el cuarto con un 17-23 que tapaba las vías de agua abiertas en algunos momentos del primer periodo.

Al inicio del segundo cuarto, uno parcial de 4-0 ponía el CBT a sólo 2 puntos, pero el acierto desde la larga distancia y, otra vez, el rebote ofensivo volvían a dar al Mollerussa una rendija significativa: 23-33 en el minuto 5. El acierto de Dani Stefanuto y Adrià Duch, con dos triples, permitían volver a acercarse a los del Serrallo (28-33 en el minuto 5). Pero los del Pla d'Urgell respondían también desde los 6,75 y el intercambio de golpes los favorecía, gracias también a las pérdidas de los locales, que propiciaban los contraataques de los leridanos. En el tramo final de la primera parte, la defensa azul no era capaz de detener las penetraciones en canasta de los visitantes y se desencadenaba una sangría que llevaba el marcador al descanso en uno contundente 33-50.

El segundo tiempo arrancaba con la misma dinámica y el Mollerussa se subía en sólo un minuto por encima de los 20 puntos: 33-54. Después de unos minutos en que el CBT parecía tocado y hundido, pequeña reacción de los locales que se ponían a 14 puntos después de un triple de Aleix Blázquez. Un espejismo. Enseguida el Mollerussa volvía a apretar el acelerador y el nuevo estirón dejaba el partido sentenciado al final del tercer cuarto, con un doloroso 48-75.

Los 30 llegaban sólo empezar el último cuarto con un triple del Mollerussa. De aquí hasta el final, un trámite con los visitantes jugando a placer y los de Toni Larramona intentando maquillar el resultado con más voluntad que acierto hasta el 66-94.