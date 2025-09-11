El OCA Global Salou cae contra laUE Mataró i se queda sin Liga Catalana (76-96)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La OCA Global CB Salou se queda sin Liga Catalana después de caer por un contundente 76-96 contra la UE Mataró. Los de Jesús Muñiz se mostraron desdibujados en defensa, hecho que los condenó al electrónico durante todo el partido, arrastrando un bolsillo de hasta además de 30 puntos de distancia que fue imposible de remontar.

El duelo se complicó desde el arranque. El conjunto del Maresme empezó el partido con uno favorable 2-10 que obligaba a los salouenses a apretar el acelerador. Con todo, ayer no fue el día de los azules. Los salouenses pecaban de falta de acierto en sus ataques y el Mataró no perdonaba ninguna transición, una dinámica que fue creciendo durante el duelo. No era sólo la definición, sino que los de Muñiz también eran frágiles en defensa, dejando demasiadas facilidades en el Mataró para acceder bajo la canasta. Poco a poco, castigo a castigo, el marcador se amplió en uno doloroso 14-23 al final del primer cuarto.

Al segundo cuarto la situación se agravó. Los salouenses no anotaron hasta el minuto cuatro y, entonces, el Mataró ya llevaba 20 puntos de ventaja. Una diferencia que fue devastadora para un equipo que hace poco más de una semana que entrena.

El descanso no fue suficiente para reactivar el Salou. La dinámica de errar en ataque y no poder cerrar la defensa terminó el partido en el tercer cuarto. Más liberados, los salouenses maquillaron el resultado en el último cuarto con un Eddy Sims que destacó desde el tiro exterior y Traoré que mostró su cara más anotadora. El Salou se queda sin liga catalana y Muñiz con trabajo en frente.