El TGN Bàsquet se estrena en el Palau con una victoria contundente (72-65)

El TGN Bàsquet se estrenó en el Palau d'Esports Catalunya por la puerta grande. Les lilas superaron el Viladecans con uno contundente 72-65 en el primer partido de Liga Catalana. El equipo tarraconense, con un grupo joven formado de la casa, tres refuerzos y el vicepresidente Iñaki Liarte como entrenador de forma provisional mostraron carácter para llevarse el duelo a la prórroga.

Lejos de mostrar nerviosismo por un partido que suponía el estreno de la temporada, el atrevimiento del joven equipo tarraconense fue su mejor arma. El TGN Bàsquet pasó por encima de su rival en los primeros diez minutos. Una defensa muy intensa dejaba el Viladecans sin ideas, mientras que las lilas sumaban con mucha facilidad, dejando el duelo 28-17 en el primer cuarto. El guion se mantuvo en la reanudación, pero se sumó la mala noticia de la lesión del fichaje Mackeeley Shantz, que no pudo continuar al segundo tiempo.

El Viladecans aprovechó el golpe de efecto del descanso para levantar el partido en el tercer periodo, pero Andrea Sisniega apareció para sostener las lilas con sus 20 puntos y forzar la prórroga. En el tiempo añadido, las tarraconenses reinaron para sellar el 72-65 definitivo.