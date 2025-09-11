El CB Valls se lleva el derbi contra el CB Tarragona a la Liga Catalana (92-88)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El primer derbi de la temporada se queda en Joana Ballart. El CB Valls y el CB Tarragona estrenaron ayer sus proyectos en la primera jornada de Liga Catalana. El encuentro ofreció todo aquello que requiere un derbi: intensidad, máxima igualdad y últimos minutos de infarto. De hecho, estuvo en el último cuarto cuando los de Miki Larraz se llevaron el duelo por 91-88.

Los primeros minutos fueron de dominio local. El CB Valls cogió la iniciativa aprovechando las pérdidas de los tarraconenses y la verticalidad de Adrià Trouvé para poner una diferencia de siete puntos. Los azules respondían con su potente juego interior, pero los del Alt Camp seguían por delante con un 15-10 al ecuador del primer cuarto provocante el tiempo muerto de Toni Larramona. El paro sirvió a los tarraconenses para rearmarse en defensa y, con Senghor liderando el ataque, el CBT acortó la diferencia hasta el 28-24 al final del primer periodo.

El conjunto tarraconense empezó el segundo cuarto dando pasos de gigante. Un triple de Adrià Duch y un segundo de David Loras igualaba el electrónico y daba un golpe de efecto en el pabellón. El partido entraba en una fase de intercambio de golpes hasta que un nuevo triple, en este caso d'Aleix Blázquez, daba la primera ventaja a los del Serrallo: 34-37. El acierto desde el tiro libre del CBT, hizo que se girara la tortilla y fuera el equipo azul quien se marchó al descanso con la ventaja de 50-54.

En el tercer cuarto el CBT aprovechó para abrir un agujero. De sopetón, los tarraconenses pusieron 10 puntos de ventaja, pero un triple de Raül Neila y una antideportiva azul dio esperanza en el CB Valls en las puertas del último cuarto.

Todo se decidiría en los últimos diez minutos y los dos equipos se encargaron de ofrecer espectáculo. Primero, Aleix Blázquez anotó un triple impulsaba el CBT, pero Guillem Fàbregas y Adrià Trouvé encendieron el Joana Ballart con dos triples que daban la vuelta el electrónico (84-82). Estuvo entonces cuando Trouvé se puso el equipo en la espalda y lideró la victoria de los de Miki Larraz.