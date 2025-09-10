Toni Larramona: «Puedo prometer un equipo competitivo que volverá a animar al Serrallo»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Dijo durante su presentación oficial que esta temporada lo encaraba como un nuevo inicio desde cero. ¿Ahora, con todas las piezas a su disposición, cómo se siente?

Es empezar de cero porque empezamos un proyecto donde me he involucrado en la toma de decisión, al marcar el camino de la plantilla y la identidad que quería conseguir. No arreglamos nada pensando en el pasado, nos hemos centrado este verano en preparar bien el equipo teniendo claro qué queremos construir y cómo queremos trabajar».

¿Los últimos dos años como segundo entrenador lo han ayudado?

«Sí, fueron años muy duros, pero que aprendimos mucho. Sabemos que los cursos se pueden torcer por mil motivos. Por eso era muy importante para mí escoger buenos jugadores, pero comprometidos con el proyecto y que tengan ambición de trabajar y mejorar».

¿Qué perfil de jugadores ha buscado?

«Tenía claro que quería un equipo con ADN Tarragona. Creo que es importante para el vínculo que se genera a la grada y con los equipos de formación. Después se tiene que complementar esta esencia tarraconense con un perfil de jugadores ambiciosos, comprometidos y trabajadores. Además, también contamos con los jóvenes de la base».

David Fernández y Adrià Duch eran indispensables.

«Son los dos capitanes y una parte muy importante del club. Ellos han vivido de todo en el Serrallo y son el máximo representante de la esencia de jugadores que queremos. Todavía tienen mucho baloncesto por delante. Son hombres que conocen la liga y ayudarán mucho a los recién llegados, pero yo lo que quiero de ellos es que estén liberados y tengan la confianza para sacar su mejor versión».

¿Marc Buscail y David Loras devuelven para sumar este ADN Tarragona?

«El CBT tiene una buena base y jugadores de potencial y ellos son el ejemplo. Los dos se tuvieron que marchar, pero ahora vuelven más maduros y los veo con mucha ambición. Vuelven al Serrallo para dar un paso adelante en su carrera, para demostrar su talento delante de su gente. Este es el compromiso que queremos».

¿Han llegado muchas caras nuevas, para ir paso a paso, qué puede decir de los jóvenes Jan Campeny y Marc López?

«Son dos apuestas en las cuales creo firmemente. Campeny era un fichaje prioritario para mí. Es un jugador joven, con muy físico y talento, un perfil de base difícil de encontrar. Nos aportará verticalidad en ataque y apoyo en defensa. Con respecto a López, pienso que es un jugador que sorprenderá a todo el mundo. Se ha formado en el plantel del Barça y le daremos el espacio para que se pueda desarrollar».

Dani Stefanuto y Alioune Senghor son hombres de rendimiento inmediato.

Stefanuto ya ha mostrado en el Serrallo qué puede hacer. El año pasado con el Gandía en Segunda FEB nos dio muchos quebraderos de cabeza aquí. Es un anotador nato, sólido y de garantías. Senghor conoce bien la categoría, ha jugado fases de ascenso, es fuerte en el juego interior y trata bien la pelota. Son dos pilares que aportarán mucho al club».

¿Qué es lo que tiene que ver Toni Larramona sobre la pista para estar orgulloso de su equipo?

«Cuando visualizo mi equipo lo que quiero es que sea muy físico, que juegue con contacto, muy agresivo y rápido en las transiciones. Pero, por encima de todo, quiero un equipo que enganche al pabellón del Serrallo. Que, cuando venga la gente, vea a sus jugadores dejándoselo todo sobre la pista y compitiendo cada pelota como si fuera la última».

¿Se tiene que recuperar esta ilusión del pabellón del Serrallo?

«Sí, es mi objetivo del curso. Se ha formado un proyecto estimulante y los jugadores quieren jugar el primer partido para mostrar su talento a la afición. Como siempre, habrá victorias y derrotas, pero sí que puedo prometer es que será un equipo que gustará a la afición y que intentará hacer un buen baloncesto».

¿Qué espera de la Tercera FEB?

«Una liga extremadamente competida. Quién se espere que estar entre los cuatro primeros está chupado se equivoca. Hay plantillas potentes, como la del Castelldefels y l'Hospitalet, equipos que quieren hacerse fuertes en su pabellón y que darán guerra como el Barbastro y el Mollerussa, entre otros. La clave es hacer del Serrallo un fortín».

¿A nada de empezar el curso, como se siente?

«Muy ilusionado, pero también tranquilo. El otro día el mío segundo me dijo que no me veía eufórico ni estresado. Me gusta tocar de pies en el suelo, creo en el trabajo que estamos haciendo, creo en cómo hemos construido eso desde el verano. Creo en los jugadores, la junta y el cuerpo técnico, por eso puedo decir que estoy ilusionado y tranquilo».