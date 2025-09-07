El CB Salou se estrena a la Liga Catalana con victoria (66-79)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El CB Salou se estrena con victoria a la Liga Catalana contra el Bisbal Bàsquet (66-79). Con menos de una semana de entrenamientos oficiales, los de Jesús Muñiz sumaron un triunfo que da confianza en el proyecto en una competición que el curso pasado ya ganaron.

Los salouenses presentaban un equipo completamente renovado, pero compitieron como siempre. Un triple de Emilio Martínez daba impulso a los de Jesús Muñiz (3-7). De hecho, él mismo alargó el marcador al 3-10, pero el Bisbal Bàsquet no bajó los brazos. Los gerundenses apretaron el acelerador hasta dejar el electrónico 27-16 al final del primer periodo. Era una distancia devastadora, pero nada imposible de remontar.

De la mano de Eddy Sims y Brehima Traoré, el Salou se levantó y devolvió el golpe en el Bisbal Bàsquet. De hecho, no sólo remontó el encuentro, sino que puso el 36-43 al descanso. En un partido tan movido, lo que faltaba era regularidad y el Salou la tuvo. Los de Muñiz gestionaron a la perfección el tercero y cuarto periodo para cerrar el 66-79 final.