Òscar Pedroche no entrenará el TGN Bàsquet

Òscar Pedroche no será el entrenador del TGN Bàsquet esta temporada. Así lo ha comunicado el club lila, separando los caminos con el técnico barcelonés antes de iniciar los primeros entrenamientos y a un mes vista del inicio de la temporada. Desde el TGN Bàsquet destacan que los motivos de esta decisión son «una serie de incompatibilidades debidas a motivos familiares del técnico, que han hecho que las dos partes hayan acordado no continuar con su vinculación».

El técnico barcelonés ya había sido presentado por parte del club lila como responsable del proyecto, pero no ha llegado a entrenar a sus jugadoras después de estar ausente por motivos personales la primera semana de trabajo.

Sin embargo, desde el club lila se niegan a hacer más declaraciones al respecto y destacan que «ya se explicará todo más adelante», mientras que se centran en encontrar a un nuevo entrenador.

La entidad tarraconense se estrenan este año a la Liga Femenina 2, la categoría de bronce del baloncesto femenino. El proyecto, hasta ahora, cuenta con un total de nueve jugadoras, seis renovados de la casa que ya jugaron el año pasado a Supercopa catalana y tres fichajes.