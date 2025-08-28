València Basket y Joventut de Badalona disputarán el Trofeu Ciutat de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

València Basket y el Joventut de Badalona se enfrentarán en la III edición del Trofeo Ciutat de Tarragona, que tendrá lugar el próximo día 3 de septiembre en el Palau d'Esports Catalunya. El acontecimiento, coorganizado por Tarragona Esports y el Club Bàsquet Tarragona, está abierto a toda la ciudadanía de forma gratuita. El conseller de Deportes, Mario Soler ha destacado que «este partido confirma la consolidación del Trofeo Ciutat de Tarragona como una cita de primer nivel, capaz de atraer equipos punteros como el Valencia Bàsket y el Juventud de Badalona. Es una gran noticia para el deporte femenino y para la ciudad».

Por su parte, la presidenta del CBT, Núria Grados, considera que «llevar a Tarragona el mejor baloncesto femenino cumple un doble propósito: seguir posicionando la ciudad como sede de acontecimientos deportivos y promocionar el baloncesto femenino».

El Palau reunirá en la pista un Valencia Basket tricampeón de la Liga Femenina Endesa y referente indiscutible del baloncesto europeo, y un Joventut que ha irrumpido con fuerza a la élite, consolidándose a la máxima categoría con un juego valiente. Una oportunidad para disfrutar de grandes estrellas del baloncesto femenino.