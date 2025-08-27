El Ibersol CBT cierra el ‘roster’ para la próxima temporada con el fichaje del pívot Alioune Senghor

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha cerrado la plantilla con la que afrontará la próxima temporada en la 3.ª FEB con el fichaje del pívot senegalés Alioune Senghor. Se trata de un jugador de 29 años y 2,02 de altura formado en las categorías inferiores del Real Madrid que en los últimos años ha demostrado su solvenciaen la categoría en equipos como el Huelva Comercio, el Sagrado Corazón de Cáceres o el Chantada, entre otros.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, explica que “es un jugador con experiencia y con las características físicas y técnicas que necesitábamos para completar el equipo”. “Es explosivo y atlético, un buen defensor y reboteador y muy resolutivo en ataque cerca de la canasta, aunque también tiene un buen tiro desde posiciones de 3 y 4 metros”.

Con esta incorporación, el Ibersol CBT cierra su roster para la temporada 2025-2026 que queda de la siguiente manera: