El CBT incorpora al alero Marc Lòpez

El Ibersol CBT ha incorporado el alero catalán Marc López, un jugador de 19 años y 1,96 de altura formado a las categorías inferiores del FC Barcelona que la temporada pasada jugó a CB l'Hospitalet, de la 3.ª FEB. López afronta su segunda temporada en categoría sénior. Es un alero que puede desarrollarse también a las posiciones de base y escolta.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, se muestra satisfecho por el fichaje de un jugador «que es una apuesta de presente y futuro, por su proyección y sus ganas de trabajar». Larramona cree que «lo tenemos que ayudar a crecer, es un jugador muy polivalente, que juega bien en situaciones de transición y contraataque y que, por lo tanto, encaja en el estilo de intensidad y juego agresivo que queremos consolidar».

En esta línea, el jugador ha manifestado estar «muy contento por la oportunidad que me da el Ibersol CBT para «seguir desarrollando mi juego» y tener «muchas ganas de empezar los entrenamientos, conocer a los compañeros y poner los cimientos de un proyecto con lo que queremos alcanzar nuestros objetivos para la próxima temporada».