El Ibersol CBT ficha al alero-pívot argentino Stefano Bachiochi

El Ibersol CBT ha incorporado al jugador argentino Stefano Bahiochi, un alero-pívot de 25 años y 1,96 proveniente del Almafuerte Las Varillas, equipo del que era uno de los referentes con unas medias de 14 puntos, 10 rebotes y 22 de valoración. Bachiochi es un jugador muy versátil que destaca por su movilidad, amenaza constante en el 1x1 y una gran capacidad física tan en ataque como en defensa, además de un marcado carácter competitivo.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, habla de él como «un jugador joven con mucha proyección y muchas ganas de aprender y crecer». Larramona espera que el argentino aporte «un salto cualitativo a la posición de 4 tanto a nivel ofensivo como defensivo» y elogia «su carácter competitivo, que esperamos que contagie a todos los compañeros y a la afición del Serrallo». El técnico lo describe como «un jugador muy vertical y agresivo en el 1x1 que juega por encima de la canasta y abre el campo, porque puede tirar de 3 puntos o atacar desde fuera hacia dentro utilizando el contacto y también aporta capacidad de intimidación en defensa».