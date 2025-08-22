El CBT celebra este sábado un nuevo 3x3 con récord de participación: 100 equipos y 400 participantes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este sábado 23 de agosto de 2025, el Club Bàsquet Tarragona organiza la 5.ª edición del torneo 3x3 Club Bàsquet Tarragona, que este año llega con récord de participación y una novedad destacada: se disputará en el Palau d'Esports Catalunya.

Un total de 100 equipos y 400 participantes se han inscrito en la competición, cifra que convierte esta edición en la más multitudinaria hasta ahora. Para hacerlo posible, el Palau contará con la instalación de 8 pistas de juego de 3x3, que acogerán durante toda la jornada los partidos de las diferentes categorías. El detalle de la participación por categorías es el siguiente:

Mini femenino: 5 equipos

femenino: 5 equipos Mini masculino: 10 equipos

masculino: 10 equipos Infantil femenino: 4 equipos

Infantil masculino: 18 equipos

Cadete femenino: 13 equipos

Cadete masculino: 17 equipos

Júnior femenino: 7 equipos

Júnior masculino: 12 equipos

Sénior femenino: 3 equipos

Sénior masculino: 11 equipos

El objetivo del torneo es consolidarse como una cita de referencia del baloncesto 3x3 en Tarragona, fomentando la participación y el ambiente deportivo entre jugadores y jugadoras de todas las edades. La presidenta de la entidad, Núria Grados, considera que “la modalidad del 3x3 no para de crecer y como club de referencia del baloncesto en nuestras comarcas le damos apoyo, porque es una manera de impulsar nuestro deporte y fortalecer los vínculos con los practicantes que tenemos en nuestro entorno”.