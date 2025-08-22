Deportes
El CBT celebra este sábado un nuevo 3x3 con récord de participación: 100 equipos y 400 participantes
El objetivo del torneo es consolidarse como una cita de referencia del baloncesto 3x3 en Tarragona
Este sábado 23 de agosto de 2025, el Club Bàsquet Tarragona organiza la 5.ª edición del torneo 3x3 Club Bàsquet Tarragona, que este año llega con récord de participación y una novedad destacada: se disputará en el Palau d'Esports Catalunya.
Un total de 100 equipos y 400 participantes se han inscrito en la competición, cifra que convierte esta edición en la más multitudinaria hasta ahora. Para hacerlo posible, el Palau contará con la instalación de 8 pistas de juego de 3x3, que acogerán durante toda la jornada los partidos de las diferentes categorías. El detalle de la participación por categorías es el siguiente:
- Mini femenino: 5 equipos
- Mini masculino: 10 equipos
- Infantil femenino: 4 equipos
- Infantil masculino: 18 equipos
- Cadete femenino: 13 equipos
- Cadete masculino: 17 equipos
- Júnior femenino: 7 equipos
- Júnior masculino: 12 equipos
- Sénior femenino: 3 equipos
- Sénior masculino: 11 equipos
El objetivo del torneo es consolidarse como una cita de referencia del baloncesto 3x3 en Tarragona, fomentando la participación y el ambiente deportivo entre jugadores y jugadoras de todas las edades. La presidenta de la entidad, Núria Grados, considera que “la modalidad del 3x3 no para de crecer y como club de referencia del baloncesto en nuestras comarcas le damos apoyo, porque es una manera de impulsar nuestro deporte y fortalecer los vínculos con los practicantes que tenemos en nuestro entorno”.