El Ibersol CBT ficha al alero gallego Dani Stefanuto

El Ibersol CBT ha incorporado el alero gallego Dani Stefanuto, un jugador de 26 años y 1,95 de altura que juega en la posición de 3, aunque también lo puede hacer en la de 2. Stefanuto tiene una larga trayectoria en categorías FEB, a pesar de su juventud. Desde su debut la temporada 2017-2018 ha jugado en equipos como el Ourense, el Ponferrada, la Zamora, el Peixe Fresco, el Chantada, el Obila o el Gandía, todos entre la 1.ª FEB y la 3.ª FEB, la categoría en la que competirá el Ibersol CBT este año.

La temporada pasada Stefanuto empezó en el Obila de 3.ª FEB, donde tuvo unas medias de 16,4 puntos, 7 rebotes y 2,6 asistencias en 31 minutos de juego por partido. Unas estadísticas que llamaron la atención del Gandía, de la 2.ª FEB, que lo incorporó a media temporada y donde Stefanuto tuvo un buen rendimiento con 4,5 puntos en 13 minutos de juego, completando un gran partido justamente en la visita al Pabellón del Serrallo, en la que anotó 19 puntos.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, lo describe como «un jugador de mucha calidad, contrastado y de lo que esperamos un rendimiento inmediato, tiene que ser uno de los palos de pajar de nuestro roster». A nivel técnico, Larramona lo considera «un anotador compulsivo que tiene un talento innato para hacer puntos de muchas maneras diferentes, con un muy buen tiro de tres puntos, pero que también suma en el rebote y en defensa».

Por su parte, Dani Stefanuto ha destacado que «es un reto ilusionante, soy consciente de que llego a un club ambicioso y tengo claro que todo pasa por el trabajo». El jugador asegura que «tiene muchas ganas de conocer a sus compañeros» y pone en valor que sea «un equipo joven que tendrá mucha hambre para competir y alcanzar los objetivos que nos hemos marcado».