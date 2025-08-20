El CB Salou ultima la plantilla con el fichaje de Pol Saló

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La plantilla del Club Baloncesto Salou empieza a tomar forma. Los de Jesús Muñiz continúan con el goteo de fichajes y los últimos al llegar fueron Pol Saló y Antonio Morales.

Saló aterriza en Salou después de jugar dos temporadas a Tercera FEB. El último, en el Huelva Comercio donde tuvo un papel importante sumando una media de 7,8 puntos por partido y jugando una media de 22:10 minutos. Saló, nacido en Barcelona, creció en la base del Barça antes de aventurarse en los equipos de Cantabria y Huelva. El catalán, de 20 años, aportará bastante en el juego interior con los suyos 2,08 metros de altura y sumará su talento bajo la canasta en el equipo.

Por otra parte, Antonio Morales viene de disputar dos temporadas al CB Ciudad de Ponferrada entrenado por el tarraconense Oriol Pozo. En el último curso, cerró una media de 3 rebotes y 18 minutos jugados. La experiencia en el CB Salou será la cuarta del jugador a la tercera categoría del baloncesto español. Más allá de defender los colores del club del Bierzo, también jugó con el Club Baloncesto Torme y con el CB Benicarló, las dos en la antigua LEB Plata.

El conjunto salouense deja claro que «con su fuerza, presencia y experiencia, nos ayudará a la consolidación de nuestro juego dentro de la zona». Así pues, con esta incorporación, Jesús Muñiz ya tiene tres fichajes nuevos de cara a la próxima temporada. Morales se suma al ala Adrián del Cerro, y al exterior estadounidense, Eddy Sims, para ayudar a la plantilla a luchar un año más por las posiciones de play-off de ascenso. Los del Tarragonès también han anunciado las renovaciones de Emilio Martínez, David Cuéllar, CJ y Moure.