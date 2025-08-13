El Ibersol CBT recupera al pívot Marc Buscail

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT recupera para la temporada que viene el pívot tarraconense Marc Buscail, un jugador de 22 años y 2,05 de altura formado a las categorías inferiores del club. Buscail defendió la camiseta del primer equipo del Club Bàsquet Tarragona dos temporadas en la Tercera FEB (antigua EBA), formando parte de la plantilla que en mayo de 2023 obtuvo el ascenso a Segunda FEB. La temporada siguiente, la 2023-2024, se integró en el equipo que afrontaba la nueva categoría hasta que, al final de la misma, se marchó al CB Valls, donde la temporada pasada jugó en Tercera FEB.

El entrenador del Ibersol CBT, Toni Larramona, ha reconocido estar «muy contento por haber recuperado a un jugador que, por su ADN tarraconense, es clave en nuestro objetivo de hacer un equipo con identidad». Larramona cree que Buscail «vuelve a casa más maduro, pero todavía con un margen de mejora importante que estoy convencido que este año podemos desarrollar». A nivel técnico, lo describe como «un jugador alto y con mucha envergadura que aporta mucha movilidad en el juego interior, intimidación en defensa y que puede seguir incorporando nuevos registros a su juego».

Por su parte, Marc Buscail explica que está «muy contento de volver a casa, reencontrarme con caras conocidas y empezar a trabajar para conocer a los nuevos compañeros, ser una piña y contribuir a que podamos alcanzar los objetivos que tenemos fijados».