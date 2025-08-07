Adri Duch renueva con el CBT y sumará su séptima temporada en el Serrallo

Adri Duch y el Club Bàsquet Tarragona han llegado a un acuerdo para renovar un año más su relación. El escolta castellonense, uno de los referentes del equipo en los últimos años, llegará así a su séptima temporada con la camiseta azul. Adri Duch tiene 30 años y es un escolta de 1,88 que se caracteriza, sobre todo, por su lanzamiento exterior, muy especialmente desde la línea de tres puntos.

El jugador ha expresado su ilusión por «formar parte de este nuevo proyecto del CBT, con el objetivo de dejar atrás las dos últimas temporadas y consolidar un equipo con identidad que dé alegrías a la gente del Serrallo y devuelva el club y la ciudad al lugar que se merecen». Duch considera el CBT «mi casa» y se muestra convencido de que «será una buena temporada».

El entrenador, Toni Larramona, ha valorado positivamente su renovación y ha destacado que «es un jugador que tiene que ser muy importante, junto con David Fernández, y gracias a su calidad y experiencia, serán piezas clave para hacer un equipo con identidad». «A nivel individual, Adri Duch es una amenaza constante desde la línea de tres puntos que tenemos que saber aprovechar, tenerlo siempre con el máximo nivel de confianza porque cuando él está inspirado el equipo es mejor, tanto por sus triples como por los espacios que abre gracias al seguimiento que le tiene que hacer la defensa del rival».