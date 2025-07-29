La NBA llega a Coma-ruga: Payton Pritchard, estrella de los Celtics, disputará un partido único

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este miércoles, 30 de julio, a las 21 h, el pabellón de Coma-ruga se convertirá en el epicentro del baloncesto internacional con un acontecimiento único e inolvidable. El jugador de los Boston Celtics Payton Pritchard, campeón de la NBA 2024 y escogido mejor sexto hombre del 2025, disputará un partido de entrenamiento especial abierto al público.

El base norteamericano, actual pieza clave de uno de los equipos más potentes de la liga norteamericana, estará toda la duración del partido —48 minutos, a ritmo NBA— en la pista, acompañado de jugadores profesionales y semiprofesionales.

El acto no será sólo una exhibición de alto nivel, sino también una ocasión irrepetible para ver en directo una estrella de la NBA en tierras catalanas. La organización destaca que se trata de un acontecimiento con regusto NBA y espíritu competitivo, a pesar del carácter amistoso del duelo.

Los aficionados del baloncesto tienen, así, una cita imprescindible a Coma-ruga, que vivirá uno de los momentos deportivos más destacados de su verano.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en el siguiente ENLACE.