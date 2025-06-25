El torneo 3x3 ONE M llega este sábado al Palau d'Esports Catalunya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Palau d'Esports Catalunya de la Anilla Mediterráne0a de Tarragona será el escenario, este sábado 28 de junio, de una nueva parada del Circuito Catalán 3x3 de la Federación Catalana de Baloncesto (FCBQ). Se trata de la décima edición del torneo 3X3 One M, organizado por la Associació Esportiva Torreforta (ADT) y la FCBQ con la colaboración de Tarragona Esportes, que reunirá unos 600 jugadores y jugadoras repartidos en 150 equipos de toda Cataluña.

Estos deportistas, de todas las categorías y niveles, competirán y disfrutarán de una jornada llena de diversión y espíritu deportivo en un acontecimiento que se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del calendario deportivo de Tarragona, atrayendo tanto participantes como espectadores de todo el territorio.

«Es un placer volver a acoger este acontecimiento, un torneo más que consolidado en Tarragona que volverá a llenar la Anilla Mediterránea de deportistas de todas las edades y que promueve el 3x3, una modalidad deportiva que ha demostrado su valiosa contribución en la formación educativa y que en los últimos años ha crecido muy tanto a escala nacional como internacional», ha manifestado el consejero de Deportes y Turismo Deportivo del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler.

Por su parte, el presidente del ADT, Robert Hernández, ha destacado que «este décimo aniversario simboliza una década de esfuerzo y compromiso con el baloncesto y el deporte de proximidad. Desde el ADT Torreforta, queremos agradecer la colaboración de la Federació Catalana de Bàsquet, el Ayuntamiento de Tarragona y Tarragona Esports, que han sido fundamentales en la organización y promoción de este acontecimiento. También queremos dar las gracias al apoyo de los patrocinadores, voluntarios y participantes que hacen posible esta cita año tras año».

La competición, que empezará a las 9.30 horas y se alargará hasta las 20 horas, también ofrecerá actividades paralelas para el público asistente, incluyendo concursos, animación y espacios para toda la familia.