El TGN Bàsquet da el salto y competerá a nivel nacional

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El TGN Baloncesto tendrá un equipo en la LF-2, la división de bronce del baloncesto femenino estatal la temporada 2025/2026. El equipo lila da un paso histórico adquiriendo la plaza y colocándose como el club de la demarcación en una categoría más elevada. Así lo ha anunciado en su sede al Colegio Sagrat Cor con Esther Farré, exjugadora del club y figura referente en el baloncesto tarraconense, como coordinadora del proyecto y con el impulso del Ayuntamiento de Tarragona y la Federación Catalana de Baloncesto.

El presidente de la entidad, Josep Maria Adam, expresó «el orgullo» que representa este paso en un club que se fundó en el 2002 como tradición del baloncesto escolar. «Con el equipo de LF2, damos un gran paso para consolidarnos como referentes del baloncesto femenino. Representaremos toda la demarcación de Tarragona y lo haremos con voluntad de apertura y colaboración con el resto de clubs del territorio. Juntos podemos hacer crecer este deporte que tanto amamos», destacó. El presidente lila también agradeció al ahora conseller de Deportes de Cataluña Berni Álvarez por «su visión determinante y para animarnos a hacer el proyecto». Este paso es clave para la entidad y también uno todo un proyecto a nivel de Tarragona. De esta manera, Adán apuntó que «queremos que quede claro que no es un proyecto exclusivo, sino que queremos ser un club abierto e integrador y abre las puertas a otros clubs de la demarcación para establecer líneas de colaboración deportiva. No somos competidores, sino un proyecto común que busca lo mejor del baloncesto femenino en Tarragona».

La pieza clave en el esquema es Eshter Farré. La exjugadora lila llega a la entidad como coordinadora y destacó que se quiere «dar oportunidades a las jugadoras tarraconenses a seguir creciendo. Tendremos algún fichaje, pero sobre todo queremos ser un proyecto de ciudad con jugadoras del territorio». De esta manera, no descarta retornos de exjugadoras y destaca que se está trabajando en el cuerpo técnico y también la plantilla.

El equipo de LF-2 será de nueva creación adquiriendo la plaza del Celta de Vigo, así que se mantendrán los equipos de Segunda Catalana y SuperCopa Catalana, que harán la función de filiales, para permitir una estructura cohesionada de crecimiento y potenciación del talento. Eso sí, el TGN Baloncesto se trasladará al Palau d'Esports Catalunya, donde se convertirá en el primer equipo de la demarcación al jugar de forma regular a la instalación de la Anilla Mediterránea.

Finalmente, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales subrayó que «tener un equipo en esta categoría permitirá que las jugadoras tarraconenses no se tengan que marchar lejos para poder seguir creciendo». Además aseguró que el Ayuntamiento participará en el proyecto de manera relevante para reforzar el baloncesto femenino y que este se acabe de impulsar como club autónomo con sus patrocinadores.