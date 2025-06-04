El Pabellón del Serrallo acogerá el sábado el IX Memorial Raúl Jiménez Martín

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Este sábado 7 de junio el Pabellón Municipal del Serrallo acogerá la novena edición del Memorial Raúl Jiménez Martín, una jornada formativa de referencia dentro del calendario del baloncesto catalán. El acontecimiento homenajea la figura de Raúl Jiménez Martín, entrenador de baloncesto que traspasó en el 2017 después de una larga enfermedad cuando sólo tenía 39 años. Jiménez tuvo una dilatada trayectoria a categorías FEB y también a países como Hungría, Suecia, Portugal, Eslovaquia o Costa de Marfil, dejando una fuerte huella por su calidad técnica y humana.

Al clínico de este sábado lo organizan el Club Bàsquet Tarragona (CBT). El Memorial tendrá como eje central un clínico formativo gratuito, abierto a entrenadores y a todo el mundo interesado en el mundo del baloncesto. El clínico contará con la participación de tres entrenadores de máximo nivel, que compartirán su experiencia y conocimientos técnico: Borja Comenge, que en las 9.30 pondrá el foco en las «Ideas para entrenar el pase»; Jaume Ponsarnau, que tomará el relevo a las 11 para centrarse en los «Ritmos ofensivos»; y Carles Duran, que clausurará la sesión a partir de las 12.30 con una charla sobre «Ejercicios para mejorar detalles defensivos». Este clínico servirá como prácticum para los entrenadores que actualmente están cursando su formación oficial.

La presidenta del CBT, Núria Grados, ha valorado muy positivamente «un acontecimiento que, por una parte, es un homenaje a un buen entrenador y una buena persona y, de la otra, enlaza con nuestra filosofía de formar a nuestros entrenadores acercándolos las mejores lecciones magistrales, como las que a buen seguro nos dejarán a los tres entrenadores de prestigio que imparten a este clínico».