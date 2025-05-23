El CB Valls renueva tres piezas clave para el próximo curso

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CB Valls empezará una nueva era la próxima temporada y la dirección deportiva ya se ha puesto en el trabajo para confirmar la renovación de tres piezas clave. Después de confirmar a Miki Larraz como nuevo técnico, desde la entidad del Alt Camp se ha movido para sellar los nombres de Raül Neila, Òscar Ngomo y Oriol Besora.

El primero al ser confirmado fue Raül Neila. El joven escolta cumplirá su tercera temporada en el equipo vallense después de asumir un papel más importante sobre la pintura la temporada pasada en la Tercera FEB. Esta temporada, Neila ha conseguido una media de 7,7 puntos y ha asumido 21:52 minutos por partido. El siguiente al dar el paso fue Óscar Ngomo. El ala-pívot sumará su segundo año después de retornar al equipo de su corazón la temporada pasada. Ngomo se convirtió en una pieza importante del equipo el curso pasado dentro y fuera de la pista. Con su experiencia e intensidad, se presenta como uno de los dos pilares del equipo. Desde la entidad destacan que su renovación «es una apuesta para la cohesión y la experiencia dentro del vestuario».

Finalmente, el segundo pilar del equipo será Oriol Besora. El escolta vallense formado en la base del club continuará un año más como uno de los timones del equipo. Este año, Besora ha sido uno de los anotadores del equipo con 13,9 puntos por partido, demostrando su técnica y tiro exterior como puntos fuertes.

Desde la entidad señalan que los tres movimientos «son una apuesta para dar continuidad al bloque de jugadores que han consolidado el proyecto deportivo de la entidad». De esta manera, Miki Larraz ya tiene los primeros tres nombres confirmados de la plantilla, aunque se espera que la lista se amplíe en los próximos días.