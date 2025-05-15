Miki Larraz se convierte en el nuevo entrenador del CB Valls

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Miki Larraz será el nuevo entrenador del CB Valls. El técnico barcelonés iniciará su era la temporada 2025-2026 en la Tercera FEB. Con casi 35 años de experiencia en los banquillos, Larraz llega procedente del CB Santfeliuenc, donde formó parte del staff como entrenador ayudante, para liderar una nueva etapa al conjunto vallense.

Durante su presentación oficial, Larraz ha mostrado su satisfacción para unirse a un club que ha calificado «de histórico» y ha destacado la dificultad que siempre ha supuesto jugar al pabellón del CB Valls. Ha expresado su ilusión por iniciar este nuevo reto y ha remarcado que su principal objetivo será trabajar intensamente para ofrecer «el máximo de alegrías a la afición».

Con respecto al estilo de juego, el nuevo técnico apuesta por un baloncesto intenso y agresivo, fundamentado en una defensa sólida que incomode a los rivales. Sin embargo, ha puntualizado que las propuestas tácticas se ajustarán al perfil de los jugadores que formarán parte de la plantilla. En este sentido, ya está trabajando codo con codo con Lluís Cuesta, responsable deportivo del club, en la planificación del equipo, valorando posibles renovaciones e incorporaciones.

Cuesta ha subrayado que la incorporación de Larraz responde a su dilatada trayectoria y ha asegurado que el acuerdo se cerró de manera rápida.

Con una carrera amplia y diversa, Miki Larraz se inició como entrenador con sólo 15 años y ha pasado por entidades como el FC Barcelona (categoría formativa), el WTC Cornellà (LEB 2, 2004/05), River Andorra como director deportivo (LEB Plata, 2009/10), Jac Sants (2011-2014) y CB l'Hospitalet, donde ha dirigido tanto equipos de base como el sénior. Destaca su papel al ME TUMBO Sants, donde lideró el equipo en su debut a la Liga EBA, alcanzando una meritoria segunda posición en el grupo C.

Con este nuevo fichaje, el CB Valls inicia una etapa ilusionante con el objetivo de consolidarse en la Tercera FEB y seguir creciendo como referente del baloncesto catalán.