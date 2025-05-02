El CB Salou, preparado para lograr una gesta en la pista del Melilla

El jugador del CB Salou Adrià Aragonès en un duelo del último partido contra el Melilla en el pabellón Salou Centre.Gerard Martí

El OCA Global CB Salou está preparado para alcanzar una gesta este fin de semana en la pista del Melilla. El conjunto salouense tendrá que remontar los ocho puntos de desventaja a domicilio para continuar vivos en el play-off de ascenso a Primera FEB, esta será una misión difícil, pero no imposible para un club que aspira a mejorar el éxito de la pasada temporada.

La eliminatoria está viva. Este es el mensaje que dejó el técnico Jesús Muñiz después del partido del pasado domingo contra el Club Melilla Baloncesto. Los de la Costa Daurada disputaron un duelo de máxima intensidad en el que acabaron perdiendo por 80-88. Los locales sorprendieron con un potente primer cuarto, pero la reacción visitante, el favorito para el ascenso de entre todos los candidatos del play-off, acabó por igualar el electrónico al descanso.

En la reanudación, los visitantes giraron la tortilla al encuentro y amenazaron con dejar la eliminatoria sentenciada, pero los locales supieron gestionar la diferencia para dejar finalmente 8 puntos de desventaja. Jesús Muñiz destacó en el postpartido eso mismo, que «cuando han superado los 10 puntos de margen se podría haber puesto en peligro, pero el equipo ha trabajado para dejar la eliminatoria abierta. Todo se decidirá allí».

Contra el mejor local

El CB Salou tendrá una misión difícil, tendrá que asaltar con contundencia la pista del Melilla, un pabellón que sólo un equipo ha conseguido ganar en toda la temporada. Esta única derrota fue el 3 de noviembre cuando el Insolac Caja 87 ganó por 94-96.

Eso sí, el conjunto visitante tuvo que sudar para llevarse el encuentro porque tuvieron que ganar el partido en la prórroga. Desde entonces, el Melilla no ha vuelto a perder en casa. Ni siquiera contra el Cáceres, el aspirante a alcanzar el primer ascenso a Primera FEB.

El conjunto de Jesús Muñiz ha trabajado durante toda la semana con la experiencia que dio el primer partido del play-off. El Melilla exigirá un ritmo de anotación elevado a los salouenses y la defensa será clave para reducir este margen de 8 puntos.