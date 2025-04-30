El TGN Bàsquet logra la permanencia en Supercopa

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El TGN Bàsquet será equipo de Supercopa catalana una temporada más. Las tarraconenses lograron la permanencia el sábado después de ganar el Gramenet por 47-37 y aprovechar el inesperado traspié del SESE para mantener la plaza en la máxima categoría del baloncesto catalán.

El conjunto entrenado Israel Esteve preparó el duelo con un ojo puesto en el duelo entre el Cerdanyola y el Roser, sin embargo, al final, quien hizo el favor fue el Sant Gervasi. El SESE se jugaba también la permanencia en casa, pero lo hacía contra un equipo que ya había certificado su descenso. La derrota del rival directo encendió todas las alarmas en el conjunto tarraconense, que empezó el duelo sabiendo que una victoria en el pabellón del Sagrat Cor significaría la salvación.

Con esta inyección de motivación extra, las de Israel Esteve empezaron un duelo igualado con un intercambio de canastas constante entre los dos equipos. Esta igualdad dejó el partido con un 21-20 al descanso. En la reanudación, el conjunto tarraconense dio un paso adelante. Las lilas aceleraron el ritmo anotador, pero la clave fue la intensidad defensiva, que dejó atrás al Gramenet poco a poco hasta que pudieron reventar de alegría y euforia con el final del partido.

«La salvación es un premio para el club, para las jugadoras y para el esfuerzo y el trabajo de toda una temporada llena de dificultades», destacó el técnico Israel Esteve en el postpartido. Además, añadió que «es un mérito para todos aguantar la Supercopa con un equipo tan joven. Este año la liga ha sido extremadamente igualada y con un partido más quizás estaríamos hablando de llegar a la final a cuatro». El TGN Bàsquet continuará su crecimiento en la Supercopa como el equipo femenino de la demarcación mejor clasificado.