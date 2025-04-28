La eliminatoria se decidirá en Melilla. El OCA Global CB Salou cayó ayer con honor en el pabellón del Milà en el primer partido del play-off de ascenso a Primera FEB. El conjunto de Jesús Muñiz jugó de tú a tú contra el Club Melilla Baloncesto, uno de los candidatos al ascenso de toda la categoría. Los salouenses no retrocedieron y plantaron cara, pero la potencia del rival dio el primer asalto al Melilla.

El CB Salou arrancó muy intenso en defensa y rápido en ataque, consiguiendo dos triples seguidos en los primeros minutos. La motivación del conjunto local era máxima. Los de Jesús Muñiz se habían ganado el derecho a soñar por el ascenso y entraron en la pista con el cuchillo entre los dientes. Enseguida, el Melilla entendió que si quería ganar tendría que sudar. Iker Montero comandaba con elegancia el ataque local y conseguía ir a la línea de tiros libres con sus penetraciones. Los salouenses cerraron bien el rebote y estuvieron finos desde el tiro exterior, llegando a establecer una diferencia de ocho puntos en los primeros compases del partido. Barksdale también imponía su juego interior y el Melilla intentaba reaccionar sin éxito, aunque mantenía las diferencias en el marcador. Soumbey-Alley era el mejor de los visitantes. Su esfuerzo no fue suficiente, porque el Salou cerró el primer periodo con diez puntos de ventaja.

Con el paso de los minutos, el conjunto melillense se fue conectando al partido y redujo las diferencias en el marcador. Poco a poco, el Melilla arañaba puntos y acortaba las distancias, hasta que cogió el timón del partido. En cuestión de pocos minutos el Melilla hizo añicos la ventaja local y Krutous, desde la línea de tres, dio un golpe de efecto al partido completando la remontada. Pavlov, con un nuevo triple, envió el partido al descanso con un 45-51.

El tiempo de descanso fue muy efectivo para los visitantes, porque acabaron por aclarar las dudas en ataque que sufrieron en el primer tramo. El Melilla impuso su ley sobre la pista y acabó por romper la barrera de los diez puntos de ventaja gracias al acierto de sus tiradores. El conjunto visitante aterrizaba en Salou como el equipo más anotador de toda la categoría y los de Muñiz supieron por qué. El ritmo de puntuación era muy elevado, todo un reto que los salouenses aceptaron. Un triple de Cuéllar abrieron el camino a la esperanza al final del tercer cuarto poniendo el 65-74.

Tocaba la remontada en el último periodo y Juanpe Jiménez se puso el mono de trabajo para acortar distancias con un nuevo triple, pero el Melilla contestó inmediatamente con otro. Los salouenses conseguían mantener el ritmo anotadores de sus rivales, pero eso no era suficiente para remontar un partido en el que el Melilla estaba con unos diez puntos cómodos de margen. Con el paso de los minutos, la desazón aumentaba en la parcela azul y el cansancio era evidente. El cronómetro negaba la gesta, pero el Salou no bajó los brazos e hizo un esfuerzo por acortar la distancia a 8 puntos y dejar la puerta abierta a la eliminatoria.