El TGN Bàsquet se juega la permanencia en la Supercopa en casa

Todo o nada para el TGN Bàsquet este sábado. El conjunto tarraconense afronta un final de infarto de liga para alcanzar la permanencia en la Supercopa Catalana, la máxima competición a nivel catalán. Las de Israel Esteve cerrarán el curso en el pabellón del Sagrat Cor, pero con una gesta por delante: para mantener la categoría necesitan ganar al Gramanet y esperar que el Cerdanyola pierda su duelo.

El camino por la Supercopa ha sido tortuoso por la máxima igualdad a la categoría. De hecho, del TGN Bàsquet, primero en posiciones de descenso, al Premià, el primer equipo que disputa la final four por el ascenso, sólo hay tres victorias de margen. «Llevamos así durante meses. La igualdad en esta categoría es máxima. De hecho, la semana pasada el Roser se jugaba contra nosotros la permanencia y, como ganó, ahora se juega en la última jornada de liga la posibilidad de ir a la final four», destacó al técnico lila Israel Esteve.

El conjunto tarraconense tiene un balance de once victorias y catorce derrotas y Esteve lo define como «un equipo muy joven y formado completamente con gente de la casa. En diciembre perdimos la nuestra interior y este año es el primero sin la veterana Laura Pascual. Con todo, somos un equipo valiente que siempre ha competido los partidos contra cualquier rival».

El duelo del sábado será todo un reto. Alcanzar la permanencia pasará, en primer lugar, para superar el Gramanet, el segundo clasificado que sólo ha perdido 3 partidos esta temporada. «Es un equipo superlativo en todas las posiciones, así que, aunque quizás se guardan a las suyas referentes para no arriesgar a perderlas, nos lo pondrán muy difícil», apuntó a Esteve. En este sentido, añadió que «tenemos que mantener la calma y la concentración en todo el partido para evitar las pérdidas y mejorar la definición, que han sido dos puntos pendientes durante la temporada.»

El duelo entre el Roser y el Cerdanyola empezará sólo un cuarto de hora antes en el del TGN Bàsquet. Con todo, Esteve subrayó que «nos centraremos en nuestro partido. No podemos pensar en los otros». De hecho, el conjunto tarraconense podría llegar a salvar la categoría por otras vías, porque, si sólo baja un equipo catalán de LF-2, se podrían ampliar posiciones y el undécimo clasificado –en este caso el TGN Bàsquet– conservaría su lugar en la Supercopa. Para el club tarraconense eso es importantísimo porque «continuar en Supercopa significa seguir siendo un referente a la provincia en el baloncesto femenino. Además, en un equipo formando por gente de la base como el nuestro, consolida todavía más nuestro trabajo a las categorías inferiores», cerró el técnico lila.

Con los suyos

Las lilas no estarán solas, porque afrontarán el reto con los suyos en el pabellón del Sagrat Cor. «La afición siempre ha respondido durante el curso e intentaremos hacerles disfrutar en este último partido de la temporada. Daremos un espectáculo para que la gente disfrute», apuntó a Esteve.