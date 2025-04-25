El Melilla, el equipo hecho para subir que pondrá a prueba el Salou

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El OCA Global CB Salou empezará su camino en el play-off de ascenso a Primera FEB este domingo contra el Club Melilla Balonceso. Los de Jesús Muñiz se ganaron el derecho de disputar estos segundos play-offs consecutivos, sin embargo, entrar en octava posición, tendrán uno de los huesos más duros de roer como el primer rival.

El Melilla cerró la fase regular en segunda posición del grupo Oeste y se presenta como uno de los favoritos a alcanzar el ascenso de la categoría. En las riendas de Mikel Garitaonandia, un técnico con un bagaje muy amplio en la categoría, el club de la ciudad autónoma confeccionó un proyecto preparado para subir a Primera FEB repleto de jugadores de calidad y experimentados en categorías superiores.

El técnico del conjunto salouense, Jesús Muñiz, definió a su rival como «un equipo con amenazas en todas las posiciones, tiene todas las piezas duplicadas y está confeccionado para el ascenso». En este sentido, Muñiz añadió que «es un equipo que tiene mucha facilidad a la hora de anotar. Su juego exterior es muy amplio y lo compensan también con potencia bajo la canasta. En definitiva, es un equipo que les interesa hacer el campo muy grande con un juego amplio y así estirar la defensa de sus rivales».

En sus filas destaca el base Javier Garcia, que lidera el equipo desde el exterior acompañado del anotador Jeffrey Godspower. En el juego interior destaca el pívot Herve Kabasele, que se incorporó en enero al Melilla y se ha convertido en el pal de paller del equipo. Kabasele es un jugador que acumula ocho temporadas en Primera FEB y que, en los 12 partidos que ha acompañado al Melilla, acumula una media de 12,5 puntos y 4,6 rebotes por partido.

Sin miedo

El CB Salou llega al duelo convencido de sus capacidades. Muñiz ha recuperado para el tramo más importante del curso en sus piezas como Juanpe Jiménez y Adrià Aragonès. De hecho, el técnico del Salou destacó que «el Melilla tiene jugadores muy experimentados en fases de ascenso, pero iremos a competir sin miedo desde el primer momento siendo conscientes de nuestras capacidades». En este sentido, añadió que la clave es «no soltar el partido en ningún momento y contestar siempre cada tiro suyo para no perder el ritmo de anotación».

A diferencia del año pasado, el primer partido de la eliminatoria estará en Salou. En este papel de visitante es donde ha sufrido más el Melilla este año, porque sólo ha sumado 3 victorias en todo el curso. Con todo, Muñiz no baja la guardia y apuntó que «fuera quizás han tenido dificultades, pero en su pista sólo han perdido un partido. La clave es no dejar que rompan la eliminatoria y dejarla abierta para la vuelta».