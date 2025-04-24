Víctor Neila deja de ser el entrenador del CB Valls

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El CB Valls y Víctor Neila separarán los caminos al final de la temporada. El técnico tarraconense se despedirá del conjunto vallense después del partido que cerrará la competición de la Tercera FEB este sábado en el pabellón Joana Ballart contra el filial del Joventut de Badalona. De esta manera, se acabará una etapa de tres temporadas en las que el técnico tarraconense ha acercado al Valls a la promoción de ascenso con un último curso difícil en el que se ha tenido que luchar para alcanzar la permanencia.

Neila hizo pública esta decisión en una rueda de prensa en el Joana Ballart celebrada el pasado martes. Acompañado del presidente del CB Valls Magí Mallorquí y del director técnico Lluís Cuesta, el tarraconense destacó que «hace semanas que decidí que, por motivos personales, era mejor separar caminos. Las etapas se acaban y, después de tres temporadas en el club, era el momento de acabar la etapa». En este sentido, Neila añadió que «aunque este último curso ha sido difícil a nivel de resultados, he disfrutado al máximo de los tres años y agradezco la confianza en mí por parte del club en todo este tiempo».

Víctor Neila llegó al CB Valls la temporada 2022/2023 después de tomar el relevo de Oriol Pozo. En el año de su estreno alcanzó la cuarta posición, este fue un año en el que el CBT alcanzó el ascenso de categoría entrando a play-off como tercero clasificado. El año pasado, Neila llevó al Valls hasta la tercera posición.

Un curso difícil

Este curso se complicó desde el principio. El CB Valls configuró un equipo capacitado para luchar para alcanzar el ascenso de la categoría. La experiencia de jugadores como Marcus Vinicius, Gonzalo Baltà, Óscar Ngomo y Artur Alaminos ofrecían experiencia a un equipo que también contaba con hombres como David Loras y Marc Buscail. Con todo, en ningún momento del curso se alcanzó el juego y las sensaciones esperadas.

En este mar de dudas Víctor Neila tuvo que reformular al equipo porque jugadores como Alaminos y Baltà abandonaron el equipo. En este tramo de dudas y peligro de descenso de la categoría, Jordi Llagostera, retirado desde abril del año pasado, decidió volver al equipo para ayudar a reconducir la situación.

Finalmente, la semana pasada, a pesar de perder contra el Vic a domicilio, el resto de resultados de la jornada certificaron la permanencia así que, el duelo del sábado en el Joana Ballart, servirá para despedir a Víctor Neila con la seguridad de que el equipo continuará en la Tercera FEB. Eso sí lo hará con un relevo en el banquillo y el director técnico Lluís Cuesta destacó que desde el club ya se está trabajando para encontrar al entrenador adecuado para empezar una nueva era.