El Club Bàsquet Salou afronta con ilusión y emoción su segunda promoción de ascenso consecutiva en Primera FEB después de un final de liga apasionante que mantuvo a sus seguidores al límite hasta el último momento.

El pasado fin de semana, los salouenses se jugaban la entrada al play-off en un partido contra el Sant Antoni, que acabó con derrota por 77-99. No obstante, el destino sonrió a los hombres de Salou gracias a la derrota en tierras andaluzas en la vuelta del Gandía en Mataró, en una prórroga de infarto, (83-82) que supuso la clasificación de los salouenses.

Con este resultado, los azules aseguraron su plaza entre los ocho primeros, clasificándose en la octava posición de la tabla con un balance de 12 victorias y 14 derrotas. Así, el equipo consigue de nuevo la promoción de ascenso, un objetivo que ya disputaron el año pasado y que vuelve a estar al alcance. La temporada pasada, el Ciudad de Huelva eliminó el CB Salou en la primera ronda de los play-offs a pesar de la victoria de los salouenses.

Un rival temible

Con esta octava posición liga regular, el CB Salou se ha ganado el derecho de competir por el ascenso a Primera FEB, pero tendrá que hacer frente a un rival complicado en la primera ronda de play-off. Los salouenses se enfrentarán a los cuartos de final con el Club Melilla Baloncesto, un conjunto que ha cerrado su temporada regular con un récord de 15 victorias y 11 derrotas. El Melilla ha acabado en segunda posición en el grupo Oeste superando claramente el Salud Archena (108-71) en el último partido de la liga.

La mejor clasificación del conjunto melillense le otorga el factor campo en esta eliminatoria, lo que acentúa su favoritismo para la eliminatoria.

Victoria para despedir la temporada

Por otra parte, el CB Tarragona cerró su temporada con una victoria ante el Llíria por 88-83. Sin embargo, el triunfo no ha sido suficiente para evitar el descenso, que ya se había consumado semanas atrás. Los tarraconenses cierran el año como últimos clasificados con sólo cuatro victorias en toda la temporada.