El Ibersol CBT demuestra carácter y gana en la Gran Canaria después de remontar en el último cuarto (89-86)

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha derrotado a la Gran Canaria B, equipo filial de lo que compete a la Liga ACB, por 89-86 después de remontar una desventaja que ha llegado a los 16 puntos al tercer cuarto. A pesar de ir a remolque desde el segundo cuarto, los de Toni Larramona nunca han perdido la fe en la victoria hasta que en unos últimos 7 minutos brillantes han materializado una remontada épica para acabar imponiéndose a los canarios. Nueva exhibición de AJ Plizuweit, que con 30 puntos ha liderado el ataque local, bien secundado por Adrià Trouvé, con 17, y Luís García, con 15. Destacable también el buen trabajo en la pintura de Ousmane Ndour y la incansable contribución de Joan Pardina en una victoria que ha sido una demostración coral de carácter.

El CBT se presentaba al partido con la misma arma que casi le da la victoria a la pista del Salou la semana pasada: el triple. Dos aciertos desde los 6,75 de Adri Duch y Adrià Trouvé daban una pequeña ventaja inicial de 8-4 a los tarraconenses. La respuesta de la Gran Canaria llegaba con su poderoso juego interior y el marcador se igualaba. Pero los de Toni Larramona insistían desde la larga distancia para abrir una interesante rendija 10 puntos (20-10) a 3 minutos para el final del cuarto después de dos nuevos triples de Luís Garcia y Adri Duch. Reacción de los canarios en el tramo final que completaba Dylan Bordon desde los 6,75 para cerrarlo con un 24-19.

El base con pasaporte italiano arrancaba el segundo periodo con una nueva bomba de tres puntos y una bandeja al contraataque que ponían a los canarios por delante por primera vez: 24-25, minuto 2. Después del tiempo muerto del técnico local, un triple de Ousmane Ndour empataba el partido en 27 y, medio minuto después, otro de AJ Plitzuweit igualaba el marcador en 30. Insuficiente ante el juego interior de los visitantes, que seguía castigando la defensa azul, y el desequilibrio de Maniena, que favorecían una primera ventaja relevante a los canarios: 34-42 a 3 minutos para la media parte. La dinámica favorecía en la Gran Canaria que ya se ponía por encima de los 10 puntos con el segundo triple de Maniena (34-45). Después del tiempo muerto, reacción del CBT con triple de Plitzuweit, mate de Ndour y tiros libres del pívot senegalés. Pero poco impacto al resultado por la consistencia ofensiva de los visitantes, que se marchaban a los vestuarios con 41-49 a su favor.

Un 0-7 en el primer minuto de la segunda parte no era un buen presagio para el CBT, que a falta de más recursos se encomendaba a la inspiración ofensiva de AJ Plitzuweit. Demasiado poco, porque los canarios habían salido decididos a romper el parido. Y lo conseguían con un Bordon letal que los llevaba hasta una máxima de 16, 46-62. Volviendo del tiempo muerto pedido por Toni Larramona, uno espectacular parcial de 11-0 con triples de Plitzuweit y Trouvé ponía a los tarraconenses a sólo 3 puntos en un abrir y cerrar de ojos: 59-62 a 3 minutos para el final del cuarto. Ahora el ritmo lo marcaban los locales, que han llegado a ponerse en 2, pero un error en un mate de Trouvé, que había sido uno de los líderes de la reacción azul, y una técnica a Joan Pardina para protestar una falta no señalada, daban oxígeno a los canarios, que volvían a escaparse: 63-71 al final del tercer periodo.

Los primeros compases del periodo definitivo no mostraban indicios de lo que acabaría pasando. Los tarraconenses ya habían demostrado capacidad de reacción, pero el tiempo empezaba a escaparse y la inspiración ofensiva no volvía. La Gran Canaria, en cambio, encontraba soluciones a la pintura y se instalaba en una cómoda renta en torno a los 10 puntos. Pero lo mejor estaba por venir. Un 2+1 de Trouvé permitía los del Serrallo acercarse a 7 y una falta sobre un lanzamiento triple de AJ Plitzuweit daba la opción a que el escolta norteamericano recortara todavía más la diferencia: 72-77 a 6 minutos para el final. Quedaba muy partido y la gesta ya parecía posible. Luís García ampliaba su buen partido con un 2+1 y, otra vez Plitzuweit desde el tiro libre, ponía los azules ya a sólo 2 puntos: 78-80, todavía con 4 minutos por delante. El empate lo firmaba Ousmane Ndour con una buena acción técnica bajo la canasta y, unos segundos después, Luís García ponía los locales por delante con un tiro libre. La defensa azul funcionaba y Plitzuweit, desde la media distancia, y Luís Garcia, después de un rebote ofensivo, ampliaban la ventaja a sólo un minuto para el final: 85-80. La victoria estaba a tiro, pero un triple de Gerardo Pérez acercaba el Gran Canaria a 2 puntos a 20 segundos para el final. Con la bandera del bonus por faltas levantada, quedaba claro que el partido se tendría que rematar desde el tiro libre: Plitzuweit no fallaba y la Gran Canaria perdía la pelota en la siguiente posesión. El partido quedaba resuelto y finalmente se cerraba con un 89-86 para los de Toni Larramona.