El Ibersol CBT se diluye en el último cuarto y cae en la pista de la Gran Canaria (78-57)

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT se ha caído a la pista de la Gran Canaria B, equipo filial del cual compete a la Liga ACB. A pesar de haber salido en tromba y haberse mantenido dentro del partido hasta a principios del último cuarto, los de Borja Comenge se han diluido ante el talentoso equipo local. Liderados por Massamba Diop (22 puntos y 9 rebotes, con 26 de valoración), los canarios han acabado paseándose ante un rival ya entregado que sólo era capaz de anotar 8 puntos al periodo definitivo, al que habían llegado con opciones a victoria.

El partido empezaba muy bien para el Ibersol CBT, con Ousmane NDour y Boe Nguidjol dominante el juego interior por liderar un parcial de 0-6. El mismo Nguidjol, con un triple al límite de la posesión, y Josep Fermí Cera, con un 2+1, ponían a un prometedor 2-13 de salida que se ampliaba hasta el 2-16 después de un nuevo acierto desde los 6,75, en este caso de Adri Duch. Después del preceptivo tiempo muerto del entrenador local, reacción de la Gran Canaria con un 6-0 que, a su vez, provocaba el minuto de Borja Comenge. Los tarraconenses recuperaban sensaciones y se volvían a poner por encima de los 10 puntos, una renta, sin embargo, que un triple de Miteo rebajaba hasta el 11-19 con lo que se cerraba el primer cuarto.

Intercambio de golpes para abrir el segundo cuarto del cual el Gran Canaria salía inicialmente ganador gracias, sobre todo, a tres aciertos desde los 6,75 que servían para ponerse a sólo dos puntos (22-24, minuto 3). Los tarraconenses, sin embargo, aguantaban el tipo y se mantenían por delante en el ecuador del cuarto con un 24-29. Sólo un minuto después, sin embargo, el equipo local cogía el timón del marcador por primera vez después de un triple de Gerardo Pérez (30-29). La inflexión la confirmaba el mismo jugador y con la misma arma: con la quinta bomba desde la larga distancia de su equipo en este segundo periodo. Con el riesgo que los locales se escaparan cerniendo sobre el pabellón insular Vega de San José, la defensa de los del Serrallo recuperaba el buen tono inicial y era capaz de parar la hemorragia, pero el ataque azul no fluía como al primer cuarto y el partido se marchaba a los vestuarios con un 38-33 que confirmaba el cambio de signo del partido.

Como ya había pasado al inicio de la primera parte, Ousmane Ndour volvía a empezar como un trueno a la segunda y ponía el CBT por delante con tres canastas en la pintura (38-39, minuto 2). Pero otra vez Gerardo Pérez desde el triple y un mate con tiro libre adicional de Massamba Diop, la estrella local, bien defendido en la primera parte, eran la respuesta canaria: 44-39 en un cerrar y abrir de ojos. No se acababa aquí: Pérez se exhibía con un 3+1 que ponía la máxima a favor de los locales: 48-39, una renta peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia de los tarraconenses a diluirse en la adversidad. Un nuevo mate de Diop y un tiro libre del pívot senegalés ya ponían 10 puntos de rendija. En este momento delicado, dos triples de Pardina y Kristensen permitían a los de Borja Comenge agarrarse al partido. Los tarraconenses desperdiciaban varias oportunidades para ampliar la reacción y la Gran Canaria volvía a abrir agujero hasta los 7 puntos a falta de 100 segundos para el final del tercer cuarto, a lo que se llegaba sin que marcador se volviera a mover: 56-49.

Remontar era posible, pero el periodo definitivo no empezaba con buenas sensaciones. Un 4-0 de salida volvía a poner los locales por encima de la barrera psicológica de los 10 puntos. Una línea roja que los canarios ampliaban hasta los 13 después un alley hoop intimidatorio completado por Massamba Diop, que ya se movía en sus números habituales. Aquí llegaba la descomposición de los tarraconenses que los dos tiempos muertos de Borja Comenge no conseguía neutralizar. A 4 minutos para el final, la Gran Canaria ya trazaba, después de una nueva canasta de Diop, una línea roja definitiva, la de los 20 puntos, un abismo del cual ya no se bajaría. Los últimos minutos han sido un mero trámite hasta llegar al 78-57 final.