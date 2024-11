El CB Salou rompe el derbi y vuelve a asaltar el pabellón del Serrallo (73-81)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

La OCA Global CB Salou volvió a reinar en el pabellón del Serrallo. El conjunto de Jesús Muñiz se impuso en el derbi contra el Ibersol CB Tarragona en un partido que los salouenses rompieron en el tercer cuarto con un gran Adrià Aragonès. La igualdad permaneció en la primera parte del partido, pero las pérdidas, la poca contundencia en el rebote y la falta de acierto en el tramo final fueron losas que acabaron hundiendo a los tarraconenses contra un CB Salou más dinámico, más fuerte bajo la canasta y más enchufado en las transiciones. Los de Jesús Muñiz no dejaron ningún error del CBT sin perdonar con una anotación para romper el derbi con un 73-81.

El CBT empezó con buen pie. Una pérdida del Salou en la primera acción facilitó que el capitán David Fernández abriera la lata. Kristiensen puso distancia contra un conjunto salouense que no se encontraba, hasta que lo hizo. Los cebetistes perdonaron con dos intentos fallados y eso dio aire a los de Muñiz. Primer Aragonés pudo abrir la lata y, posteriormente, el joven morellenc Edgar Moure se presentó con un triple que cambió el electrónico en un segundo. Eso fue un derbi y se vio trasladar con la intensidad de todos dos equipos. En la lucha de transiciones, Pardina y Aragonès mantuvieron el ritmo entre los dos equipos. A pesar de la igualdad sobre la pintura, el CB Salou era ganador en los rebotes. Ningún jugador azul era rival para Santana bajo la canasta y esta fue una losa que retuvo el conjunto local. El CBT necesitaba explosividad y esta se presentó con AJ Plitzuweit. En la primera que tuvo, el norteamericano alcanzó un triple que cambió las dinámicas y Luis Garcia, con otro triple, cerró el primer cuarto con el 20-18 favorable a los azules.

El tiro exterior estaba funcionando para los de Borja Comenge. Adrià Duch volvió a enchufar un tiro de tres en la entrada del segundo cuarto. Por otra parte, el CB Salou echaba de menos en su estrella. Iker Montero no se encontraba cómodo sobre el césped y, aunque parecía imposible hace una semana, cerró la primera mitad con cero puntos. De nuevo, con el marcador a favor, el CBT perdonó. Tres pérdidas consecutivas volvieron a dar aire en el Salou que, con una bandeja de Moure, cambió el marcador con el 23-25. El juego interior de Ousmane Ndour mantenía en el CBT en el ritmo del partido, pero esta vez un triple de Pablo Aso y un mate de Kristian Mendes decantaron la balanza a favor del Salou. Esta ventaja, sin embargo, se acabó cuando Álvaro Mena, con un tiro de tres, puso el 35-35 al descanso.

El paro no mejoró ninguna de las dos carencias del conjunto azul y el técnico del Salou, Jesús Muñiz, lo detectó. Olivier Bieshaar ganaba los rebotes casi sin competencia y las pérdidas en los ataques de los cebetistes eran castigadas por las transiciones del Salou. Con una gran actuación de Adrià Aragonès, los salouenses pusieron el primer clavo en el ataúd con uno parcial de +6. Comenge paró la tendencia con un tiempo muerto, pero no fue suficiente. Iker Montero se despertó con sus rápidas transiciones y un triple de Aragonès levantó la ventaja al +9, dejando el CBT al abismo en el tercer cuarto. El conjunto azul no estaba perdió su acierto y el CB Salou lo aprovechó para hacer sangre y entrar al último cuarto con el 50-59 en el electrónico.

El tercer cuarto conectar el juego fluido del Salou y este se mantuvo en el último. El CBT perdía el norte al ataque y, aunque Luis Garcia solucionó la papeleta con un gran triple al límite de acabar la posesión, Oliver Bieshaar contestó en el instante con otro para mantener la distancia. Los diez puntos eran un abismo cuando el acierto en el tiro exterior del conjunto tarraconense había desaparecido y cuando el CB Salou ganaba todos los duelos en el rebote. El conjunto de Muñiz se encontraba en su salsa. Con el paso de los minutos, frenaron el ritmo del partido y castigaban cada error del conjunto azul con un Adrià Aragonés totalmente inspirado.

De hecho, cuando el CBT intentaba levantar la cabeza con el acierto de tres tiros libres de Josep Fermí Cera, Aragonès volvió a hundir a los tarraconenses con un triple. Cera era el único que mantenía viva la esperanza azul. Con un triple y dos tiros libres consecutivos, bajaron la diferencia a 8 puntos cuando sólo faltaba un minuto, pero fue un espejismo. La defensa del CBT flaqueaba y el CB Salou encontraba todos los espacios hasta que CJ Barksdale enchufaba un triple que fue definitivo.