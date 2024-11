Mejorar el tiro exterior y el rebote, deberes del CBT para sumar el primer triunfo

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El Ibersol CB Tarragona afronta mañana un duelo de urgencias en la pista de la UE Mataró. Los azules necesitan romper la barrera de la primera victoria para asustar a los fantasmas de un inicio de temporada similar al de la anterior temporada. Para conseguirlo, los cebetistas trabajan para mejorar los deberes pendientes en estos últimos duelos: el tiro exterior y el rebote.

Los de Borja Comenge no han tenido un inicio de liga fácil. Las lesiones de Josep Fermí Cera y David Fernández dejaron el equipo con Álvaro Fernández Mena como único base del primer equipo disponible. Además, Boe Nguidjol también arrastraba unas molestias que no le han permitido jugar a pleno nivel. Tanto Fermí como Nguidjol ya empezaron a recuperar las buenas sensaciones durante el partido del último fin de semana contra el Palmer. Sin embargo, quien todavía no ha podido volver es el capitán David Fernández. El de la Selva del Camp se fracturó un dedo durante la primera jornada de liga y se mantiene como duda de cara al duelo de este fin de semana.

En el partido contra el Palmer Bàsquet se vio una versión mejorada del conjunto cebetista. Los azules plantaron cara al líder de la categoría, pero acabó cayendo por la falta de tiro exterior, las pelotas perdidas y el rebote. Concretamente, los cebetistas sólo acertaron cinco de veintidós triples, con un AJ Plitzuweit poco inspirado con sólo un acierto en tres tiros.

El escolta norteamericano es uno de los baluartes del conjunto tarraconense. Con 16,2 puntos de media por partido, es el jugador más anotador del equipo. Eso hace que, cuando no tiene su día, los de Borja Comenge se resienten. Por este motivo, es una tarea pendiente del equipo mejorar en el tiro exterior para ayudar en la puntuación tanto al americano como a Ousmane N'dour, que suma 11,4 puntos de media con su dominio bajo la canasta.

Con respecto a las pelotas perdidas, en el último partido los azules pecaron con un total de 20 errores frente los 10 del Palmer, unos errores que fueron un lastre en el tramo final del partido, de la misma manera que en el rebote. El técnico cebetista, Borja Comenge, destacó que esta semana «hemos incidido sobre las cosas que salen bien y también hemos dado importancia a las que que estuvieron peor, como el rebote».

Preparados para sumar

Esta semana también ha sido extraña para el conjunto cebetista. Les alertas meteorológicas afectaron en las regularidades de los entrenamientos, pero que no el trabajo a completar. Comenge destacó que «hemos dado recursos a los jugadores para que estén activos. Continuamos el proceso de mantener la salud al máximo posible de los jugadores». Los azules están preparados para batir el Mataró y romper la barrera de la primera victoria que permitirá transformar las buenas sensaciones con resultados.