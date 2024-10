El Ibersol CBT pierde en casa delante del Horta Godella (67-70) en un partido en cara o cruz

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT no ha podido obtener su primera victoria de la temporada en el partido que ha jugado esta tarde en el pabellón del Serrallo contra el Horta Godella, el filial del València Basket de la Liga ACB. Los tarraconenses no han podido aprovechar una ventaja de 4 puntos a falta de dos minutos y la moneda ha caído del lado del equipo valenciano, que gracias a la inspiración del base Garvin Clarke en el tramo final se ha llevado la victoria por un ajustado margen de 67-70.

Los valencianos abrían el primer cuarto con uno parcial de 2-8 en unos primeros tres minutos muy poco productivos para el ataque local. Un triple de AJ Plitzuweit ponía a los tarraconenses dentro del partido y los del Serrallo se ponían por delante en un cerrar y abrir de ojos con un nuevo acierto desde los 6,75 de Matt Treacy (9-8 en el minuto 4). Un espejismo, porque el Horta Godella recuperaba rápidamente la iniciativa hasta el 9-17 que reflejaba el marcador tres minutos después. Un triple de Adrià Trouvé lo contestaba Gonzalo Iglesias con la misma moneda impidiendo consolidar la reacción de los de Borja Comenge, que seguían muy poco fluidos en ataque. Los primeros 10 minutos se cerraban con 14-20 para los visitantes y ninguna canasta de 2 puntos del Ibersol CBT, un reflejo de los males ofensivos del equipo.

La sequía continuaba en los primeros compases del segundo cuarto hasta que un alley hoop entre AJ Plitzuweit y Ousmane N'Dour en el minuto 3 abría esta casilla al boxscore de los tarraconenses. Pero el ataque azul seguía muy espeso y los valencianos, sin grandes exhibiciones, estaban muy cómodos 8 puntos arriba. Un espectacular mate al contragolpe de Ousmane N'Dour generaba emociones diferentes y Boe Nguidjol las confirmaba con un triple para poner los locales a 2 puntos (23-25, minuto 7). Un 2+1 de Plitzuweit en una penetración y un lanzamiento desde la media distancia del escolta norteamericano mantenían el cambio de dinámica ofensiva de los locales que se marchaban al vestuario con un 28-30 que lo dejaba todo abierto de cara al segundo tiempo.

Vivir por debajo del 30% de acierto en los lanzamientos de campo siempre es peligroso y este era el reto para el Ibersol CBT en la segunda mitad. Pero la asignatura pendiente no se aprobaba en los primeros minutos del tercer cuarto y el Horta Godella volvía a abrir agujero: 28-36 en el minuto 2. Un triple de Luís García y una falta en ataque provocada por el alero-pívot andaluz marcaban un punto de inflexión que llevaban los tarraconenses a ponerse por delante después de dos triples consecutivos de un desbocado AJ Plitzuweit: 40-38 en el minuto 5. Adrià Trouvé, con un mate marca de la casa, mantenía altas las pulsaciones de los locales, aunque un triple del alero argentino Federico Copes, el mejor de los visitantes en ataque, volvía a darlos 4 puntos. Con Plitzuweit en el banquillo, la solvencia de David Kristensen en la pintura era el mejor argumento de los locales en el tramo final del tercer cuarto, que dejaba el marcador en 50-54.

AJ volvía a la pista y un nuevo 2+1 suyo abría el marcador en el tramo decisivo. Un alley hoop galáctico de Iker Fernández para Adrià Trouvé y el segundo mate del alero del Baix Penedès mantenían en los locales muy cerca, pero todavía por debajo (57-58 en el minuto 3). Un 1x1 de Kristensen recuperaba la iniciativa en el marcador para los azules, que contagiaban los biorritmos ofensivos a su defensa. No obstante, un triple de Clarke volvía a poner a los valencianos por delante, pero Kristensen empataba en 61 después de uno no looking pass de Plitzuweit con ya sólo 4 minutos en frente. El mismo pívot danés completaba una transición, primero, y una continuación, después y ponía en los locales 4 arriba, la máxima a su favor (65-61 a poco más de 2 minutos para el final). La pequeña rendija se desintegraba con demasiada facilidad y Clarke volvía a dar ventaja a los visitantes después de un 2+1 (65-66 a falta de 50 segundos). Los tarraconenses buscaban a Plitzuweit en el ataque más importando del partido, pero el escolta era taponado y Clarke clavaba una daga casi definitiva con un triple en el ataque posterior: 65-69 con 13 segundos en el luminoso. Kristensen, muy acertado durante toda la segunda parte, fallaba bajo la anilla y el Horta Godella sentenciaba con un tiro libre.