El Tizona Burgos no tiene piedad y supera el CB Salou (42-95)

La OCA Global CB Salou no pudo contener el Tizona Burgos y sufrió una contundente derrota por 42-95 en el segundo partido de la Copa España. A diferencia del duelo del último miércoles, los azules no estuvieron tan acertados de cara a la canasta y no pudieron mantener el ritmo del Tizona Burgos.

Los de Jesús Muñiz volvieron a ser víctimas del formato de la Copa España. Esta competición de nueva creación mezcla en un mismo grupo dos equipos de Primera FEB con tres de Segunda FEB. Aparte, sólo se clasifica para la siguiente ronda el primero de cada grupo, así que conseguir una buena diferencia de puntos es clave en caso de empate.

Después de unos primeros minutos sin anotación, el Tizona Burgos se encargó de abrir la lata. Primero, siente superiores en el rebote para asegurar la primera canasta, segundo, sumando intensidad en defensa para birlar pelotas en las posesiones del Salou y, finalmente, ejecutante desde la línea de tres por establecer uno parcial de 0-11. Era un golpe muy duro desde un inicio, pero el Salou contestó mediante Juanpe Jiménez y unos tiros libres de Víctor Aguilar. Por cada punto que alcanzaba el CB Salou, el Burgos castigaba con dos o tres canastas más. De hecho, con dos parciales de 8 y 6 puntos acabó el primer cuarto con una distancia de 9-25.

En la entrada del segundo cuarto, el CB Salou volvió a tener dificultades para anotar. La falta de acierto la castigaba el Burgos con un dominio absoluto de los rebotes. Además, en la lucha desde la línea de tres, los visitantes se mostraron más afilados. De hecho, con un triple final de Lobo, el Burgos envió el partido al descanso con un 17-47 al electrónico, una diferencia vertiginosa.

En la entrada del tercer cuarto el CB Salou se reagrupó. Les acciones defensivas de Kristian Mendes y CJ Barksdale contuvieron los ataques rivales e Iker Montero encabezó la puntuación para cerrar el cuarto más igualado de los cuatro. Finalmente, el Burgos cerró el duelo con un contundente último periodo para poner el 42-95 final.