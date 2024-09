El Manresa se corona en un duelo de alta tensión (71-59)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El BAXI Manresa se llevó el duelo de alta tensión contra el Badalona (71-59). Los dos equipos remontaron el marcador durante el partido, pero el Manresa fue el más sólido en el tercero y último cuarto contra un Joventut sin Ante Tomic.

El Joventut y el Manresa vivieron un partido de alta intensidad desde el principio. Aunque se tardó un par de minutos al abrir la lata, el ritmo sobre la pista era superior. Robertson, del Joventut, golpeó primero desde la línea de tres, pero la reacción del Manresa fue inmediata con Dani Pérez. El intercambio de golpes fue constante. Incluso, con mensajes añadidos, porque cada punto iba acompañado de una mueca del jugador que había anotado. La igualdad era máxima, pero el Manresa se llevó el primer periodo. En el segundo, el ritmo se mantuvo. No se permitió ningún error. El Manresa abrió y se llevó un tapón y, todo después, un mate de un Kraag inspirado. El Joventut aprovechó el golpe de efecto para llegar a ponerse 29-35. Con todo, el Manresa no desfalleció. En el tercer cuarto remaron hasta que Alex Reyes culminó el remontamiento con un 46-45. El Manresa no dejó pasar la oportunidad y acabó rematando el trabajo al último cuarto.

