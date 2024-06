Borja Comenge, nuevo entrenador del CBT: «Quiero repetir el ambiente del CBT del ascenso»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El CB Tarragona de la temporada 2024/2025 ya ha dado el primer paso. Borja Comenge pisó ayer el pabellón del Serrallo como nuevo entrenador de la entidad cebetista. Comenge llega a Tarragona con ilusión y ganas de trabajar. De hecho, el leridano apuntó que «la decisión fue rápida y natural, no he sido muy difícil de convencer, porque desde el primer momento me he encontrado un club en el que trabajan personas ilusionadas por el proyecto y con una gran capacidad de reacción que se demuestra con mantener la categoría de Segunda FEB (antigua LEB Plata), que es una categoría importante». El técnico también tuvo claro lo que quiere en la grada: «Tenemos que repetir el ambiente de buen baloncesto que se dio en el CBT del ascenso».

Desde la entidad, la presidenta Núria Grados destacó que «apostamos por él y por todo lo que puede aportar. Tiene mucha experiencia en el mundo del baloncesto y tenemos ganas de empezar». En este sentido, el técnico leridano apuntó que su punto de partida es «generar un buen clima de trabajo. Para mí es lo más importante que todo el mundo, cuerpo técnico, jugadores y el entorno del club esté a gusto con la manera en la que trabajo y cómo lidero». En este punto, añadió que «quiero a unos jugadores dispuestos a trabajar de lo lindo y que se ayuden a potenciar las virtudes de cada uno y tapar los defectos».

De momento, Borja Comenge es la primera pieza de un proyecto que el técnico leridano asegura que «empezaremos desde cero». Comenge apuntó que «lo más importante es que ya tenemos el cuerpo técnico completo» y, ahora, toca empezar a picar piedra para formar una plantilla competitiva capaz de afrontar el reto de la Segunda FEB. Desde la entidad tienen claro que no quieren repetir los errores que acabaron por condenar al descenso deportivo al equipo la última temporada.

De esta manera, el nuevo técnico del CBT liderará de primera mano la confección de la plantilla: «Ahora toca hablar con los jugadores y sobre todo, escuchar. Quiero jugadores comprometidos para crear un buen ambiente de trabajo. A día de hoy no tenemos plantilla, así que empezaremos a escuchar y, primero, a los jugadores del año pasado». A nivel deportivo, el objetivo se centra en la permanencia aunque Comenge apuntó que «es difícil hablar de objetivos sin tener confeccionada la plantilla».

Uno de los puntos que más destacó el técnico leridano es el de mantener el entusiasmo en la gradería del Serrallo. Comenge también destacó como principal objetivo «mantener el entusiasmo por el baloncesto que hay en el Serrallo». De hecho, apuntó que «queremos que desde el primer día venga toda la afición al pabellón y poder sumar más gente todavía». Además, subrayó que «queremos repetir el ambiente de buen baloncesto del CBT del ascenso. Desde el club se ha apostado mucho por transmitir el entusiasmo por el baloncesto que se vive en el Serrallo. El CBT es un club con una buena masa social y eso es lo que quiero, que la gente se identifique con el equipo».