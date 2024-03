El CBT consuma su descenso a la liga EBA

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

No hay ningún milagro posible. El CBT ya es matemáticamente equipo de la liga EBA. Después de los resultados que se dieron el último fin de semana, no hay ningún camino posible que permita la esperanza para la salvación por la vía deportiva. La derrota en la pista del CB Prat fue un primer paso y, aunque la derrota del Alginet abrió la puerta un doble empate que permitiera la entrada al play-out, la victoria del Palmer, sumado a los enfrentamientos directos entre los actores implicados en estas dos últimas jornadas condenan al equipo tarraconense a volver a EBA un año después de conseguir el ascenso por la vía deportiva.

Actualmente, el CBT es el colista del grupo con 7 victorias y 17 derrotas y tanto el Alginet como l'Hospitalet marcan el play-out con 9 victorias. Más lejos queda la salvación directa, que la marca el Santfeliuenc con 10 victorias. Les opciones de salvarse por la vía del play-out se desbarataron con la victoria del Palmer Bàsket. El equipo mallorquín, con 8 victorias, se tiene que enfrentar en estas dos últimas jornadas contra l'Hospitalet y el Alginet. De esta manera, aunque el CBT ganara los dos partidos, sólo se podrían encontrar con situaciones de triple o cuádruple empate con el Alginet, el Palmer y l'Hospitalet que, todas condenarían el conjunto azul. Por ejemplo, si el CBT gana sus dos partidos contra el Benicarló (5.º) y el Horta Godella (4.º), se quedarían con 9 victorias y necesitaría que el Alginet perdiera los dos partidos para que el play-out no se marche a 10. En este caso, que el Alginet se quede con 9 victorias significaría que, como mínimo, el Palmer Bàsket igualara también esta cifra de 9 triunfos porque, actualmente, tiene 8. De esta manera, crearía una situación de triple empate.

Los de Jorge Serna tienen el average individual tanto con el Alginet como con el Palmer Bàsket, porque, a pesar de sólo haber ganado uno de los dos duelos directos con los dos equipos, la diferencia de puntos es favorable al CBT. A pesar de eso, este factor sólo es diferencial en los desempates en caso de que el conjunto tarraconense se igualara a la clasificación con el Alginet o el Palmer Bàsket. En situación de triple o cuádruple empate, el Reglamento General y de Competiciones de la FEB indica que el procedimiento a seguir para ordenar los equipos empatados a la clasificación son los puntos conseguidos en los enfrentamientos directos entre ellos. En este caso, el CBT sólo cuenta con 2 puntos porque sólo ha ganado 2 partidos contra Alginet y Palmer Bàsket, uno en la pista del conjunto balear y el otro, contra los valencianos, en el pabellón del Serrallo. En cambio, tanto el Alginet como el Palmer Bàsket, como se tienen que enfrentar entre ellos a la última jornada de liga, alguno de los dos equipos conseguiría una puntuación superior y dejaría el CBT decimotercero o decimocuarto, plazas de descenso directo.

De esta manera, el CBT consuma su descenso a la liga EBA un año después del ascenso deportivo. El conjunto azul ha vivido un año convulso con un cambio de entrenador y la incorporación de hasta cinco jugadores en el mercado de invierno que no ha sido suficiente para alcanzar la permanencia. El punto clave de la temporada fue la derrota contra el Palmer Bàsket a la prórroga. Entonces, el conjunto de Jorge Serna no sólo perdió un partido ganado a falta de cinco minutos para el final, sino que también se quedó sin su brújula en la pista: David Fernández. Con la lesión del capitán cebetista, el CBT acabó cayendo en casa, una derrota que, en caso de haberse evitado, la situación a día de hoy sería más esperanzadora. Sin Fernández, el CBT perdió el liderazgo en la pintura que, a pesar de los intentos de poder arreglarlo con más minutos para Tugores y la incorporación del base Jahmal Jones, no fue suficiente.

El CBT cerrará la LEB Plata en casa contra el Benicarló este sábado a las 19 horas, mientras que el último partido de liga será el 6 de abril en la pista del Horta Godella.

La úncia manera de mantener la categoría, por parte del CBT, sería emular los pasos que siguió el CB Salou la última temporada y alcanzar una plaza de manera extradeportiva en los despachos mediante la renuncia de uno de los equipos ascendidos o de los que se mantienen en LEB Plata.