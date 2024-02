Adrià Aragonès: «Tengo entre ceja y ceja jugar el ‘play-off’ y pasar como más rondas mejor»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

Es uno de los jugadores que más tiempo ha jugado en el club. Sólo le supera CJ Barksdale. ¿Cómo ha sido su crecimiento de la mano del CB Salou en estos cinco años?

«Llegué con 17 años, así que se podría decir que el jugador que soy ahora y la forma que tengo de ver el baloncesto lo he adquirido en el CB Salou. Los primeros años estuvieron un poco accidentados entre la pandemia y problemas con las lesiones, pero he crecido mucho, sobre todo en el último año en EBA y en LEB Plata».

También suma cinco años bajo las órdenes del mismo entrenador, Jesús Muñiz.

«Tanto con él como con el resto del cuerpo técnico. Hemos vivido juntos tanto buenos momentos como de malos. El año pasado fue una temporada dura, pero salimos reforzados y tenemos mucha confianza que nos ayuda en el trabajo del día a día».

¿Qué sensaciones tiene de este segundo año en LEB Plata con respecto al primero?

«No se puede comparar con el año pasado porque la situación es totalmente diferente. Entonces era una lucha constante para salir de la zona de descenso, mientras que este año luchamos por mantener el lugar que nos hemos ganado en la parte alta de la clasificación. Es una barbaridad lo que hemos conseguido hasta ahora, y nos toca seguir luchando por jugar el play-off de ascenso a LEB Oro».

La liga LEB Plata no admite errores, eso lo vivisteis contra el CB Prat el último fin de semana.

«Es una liga extremadamente igualada y marcada por dos bloques. Considero que somos parte del bloque de arriba y eso hace que no puedas fallar. Perder un partido y, por lo tanto, el average, hace que te caigas muchas posiciones. El duelo de la semana pasada contra el CB Prat fue muy físico. Alcanzamos 80 puntos, que no está mal para un partido normal, pero no sirve de nada si te meten 106. No podemos parar de trabajar para seguir mejorando».

¿Qué ha cambiado este año en el vestuario?

«Ahora somos mucho más una piña. Todos hablamos el mismo idioma y eso también ayuda al hecho de que la comunicación y el compañerismo sea más fluida. Todos hace muchos años que estamos en el mundo del fútbol, tenemos una forma parecida de ver el baloncesto y hemos congeniado muy bien. Nos ayudamos los unos a los otros y estamos unidos. Creo que eso ha sido el detonante que ha ayudado al hecho de que estemos donde estamos ahora».

También ha evolucionado el ambiente del pabellón. Se notó en el último derbi contra el CBT.

«Creo que la manera en la que jugamos este año atrapa mucho a la gente. También estamos muy unidos con los chicos de la cantera, que vienen cada partido a hacer ruido y eso nos ayuda mucho. El equipo disfruta sobre la pista y creo que eso se contagia en la grada».

A nivel personal, ¿cómo ve su papel esta temporada?

«Creo que estoy aprovechando mucho a los compañeros tan buenos que tengo. Este año el nivel es muy alto y ha hecho que me tenga que adaptar y aprender de ellos. En mi caso, mi competencia es Isaac Mayo. Él está haciendo una grandísima temporada, pero eso no me hunde. Todo lo contrario hace que me motive todavía más. Hace unos meses volví a tener problemas con las lesiones, pero ya me he recuperado, aunque no me encuentro al 100%».

¿Cuál sería su reto de esta temporada?

«Tengo entre ceja y ceja jugar el play-off. Además, me gustaría pasar como más rondas mejor y eso lo conseguiremos si mantenemos el nivel de exigencia».

Este domingo volvéis a tener un reto con un rival directo en la parte alta, el CB Benicarló. ¿Cómo se presenta el partido?

«Será un partido de la misma exigencia física que el del CB Prat o incluso más. Nuestro reto es conseguir superar su ritmo durante todo el partido. Si mostramos nuestro potencial con el apoyo de nuestra afición, nos podremos llevar el partido. Además, es importante también recuperar el average».