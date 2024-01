«Si queremos salir de esta lo tenemos que hacer sudando cada minuto todos juntos»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

No podía haber un CBT en LEB Plata sin Ferran Torres. ¿Cómo fue la vuelta?

«Bien, fue consensuada también con mi familia. Teniendo en cuenta mi trabajo y con los años que tengo, una lesión me podría perjudicar. Con todo, tenía ganas de hacer un último año en el CBT».

Un ‘last dance’ en LEB Plata con el CBT no suena mal.

He estado muchos años jugando en EBA y LEB Plata. Retirarme en esta categoría con el CBT y en el pabellón del Serrallo es lo que quería».

Justo el año que no estuvo el CBT alcanzó el ascenso. ¿Le ha quedado la espinita pintiparada?

«Pues sí. Mira que he jugado tres fases de ascenso de EBA a LEB Plata, siempre yendo de favorito, y no había manera. En cambio, justo el año que no estoy, van de tapados y consiguen la sorpresa. Seguí la fase mientras trabajaba y fue muy ilusionante».

¿En el último partido fue uno de los jugadores más importantes, como se siente?

«Sé cómo va la categoría y cómo van las temporadas. Tengo muchos años de experiencia en la espalda. Este último partido salieron las cosas de cara, pero lo más importante es que ganamos. Sólo importa que sumemos victorias y que podamos salir de la zona de peligro para salvar la categoría. Todo lo que no sea eso es secundario».

¿Qué ha cambiado al equipo?

«Es un poco de todo. Hemos hecho un cambio de sistemas, pero, sobre todo, hemos dado un salto de calidad con los dos fichajes».

¿En qué sentido?

«Lo que nos faltaba era anotación, porque, defensivamente, íbamos bien. Nos faltaban anotadores y es lo que nos ha aportado tanto Boe Nguidjol como Bright Mensah. También el equipo necesitaba aclimatarse a la categoría, tenemos jugadores jóvenes que nunca han jugado a Plata y creo que ahora hemos encontrado nuestro momento».

¿Qué impacto han tenido los fichajes en el vestuario?

Son muy buenas personas y se dejan aconsejar. Al final, cuando hace muchos años que estás en el mundo del baloncesto, como Mensah, quieres que el equipo sume y eso se refleja en la pista».

Se los ve unidos.

«Sabemos que si queremos salir de esta, lo tenemos que hacer nosotros. No vendrá nadie de fuera a ayudarnos. Somos los jugadores los que tenemos que sudar al máximo para sacar los partidos y, por este motivo, vamos todos a una».

¿Qué papel ha cogido al vestuario?

«Lo mismo que tienen David Fernández y Dani Tugores. El de intentar ayudar a los jóvenes y calmar el equipo cuando las cosas no van bien en la pista. Años atrás quizás era lo que tenía que liderar el juego en la pista, pero ahora me toca echar una mano al míster sobre la pintura».

¿Qué puede decir del método Jorge Serna a los entrenamientos?

«Es un entrenador que pide el 100% en cada uno de los minutos del entrenamiento. Intenta exigir el máximo de cada jugador y que se acabe reflejando en los partidos. Me parece que nos ha ayudado mucho y nos ha mostrado un camino para alcanzar el objetivo de la permanencia».

¿Como voz el objetivo de salvar la categoría?

«Factible. Si no tenemos ninguno lesionado de última hora, con la plantilla que tenemos ahora, seguro de que conseguiremos la salvación».

Sois fuertes en el Serrallo, ahora toca buscar la victoria fuera de casa.

«Sí, está claro que por mucho que nos estemos haciendo fuertes en casa, al final es muy difícil ganarlo todo. Necesitamos victorias a domicilio y esperamos que comiencen esta semana».

Toca derbi contra el Salou. ¿Se parecerá al de la primera vuelta o no tendrá nada que ver?

«Será diferente. Hemos dado un paso adelante con los fichajes, pero el Salou también lo ha hecho. Son muy fuertes tanto ofensiva como defensivamente, así que tendremos que jugar con disciplina».