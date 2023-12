Triunfo agónico del CBT en el Serrallo (68-66)

Publicado por Arnau Montreal Quesada Verificado por Creado: Actualizado:

El CBT sumó una victoria agónica contra el Horta Godella por 68-66 que se acabó de decidir al último cuarto. Los azules paliaron las debilidades de los terceros cuartos con jugadas individuales y supieron sufrir para completar una tercera victoria importantísima para la salvación y para convertir el Serrallo en un fortín.

El mensaje era claro, la victoria era necesaria así que los de Jorge Serna empezaron enchufados. La primera salió con un tiro interior de Chazellas y Bright Mensah, que debutaba ante la afición cebetista, alargó el buen inicio hasta colocar uno parcial de 8-0. El Godella estaba errático en ataque y los azules lo tuvieron que aprovechar. La opción era ganar por dentro con Ferran Torres en la pista, y así lo hizo el jugador azul que, con un palmeo y un tiro desde bajo la canasta, puso el +7 de ventaja. El Godella empezó a despertar y, con dos triples consecutivos, recortaron distancias hasta cerrar el primer cuarto por 19-15.

Los dos últimos triples hicieron daño a los de Jorge Serna y la defensa del CBT empezó a sufrir para tapar espacios. El conjunto valenciano siempre encontraba a un jugador libre a la línea exterior, pero, con todo, los tarraconenses conseguían sobrevivir. Bright Mensah llegó como un jugador decisivo con el esférico y eso se tradujo en su capacidad de dar un paso adelante y buscar finalizar las jugadas. Con todo, los intentos no fueron suficientes fachada una defensa fuerte del Godella liderada por Olaizola. El CBT necesitaba oxígeno para aclarar las dudas en el juego interior, así que la solución llegó desde el exterior. Adrià Duch conectó un triple que encendió el Serrallo. En el posterior contraataque, los tarraconenses recuperaron la pelota y Duch encestó el segundo triple consecutivo. Con el Godella contra las cuerdas, El pistolero Duch acertó el tercer triple a unos metros de la línea para poner el +10 en el marcador. La tranquilidad duró muy poco. El Godella decidió combatir el fuego con más fuego y, con dos triples y un tiro interior de Olaizola recuperaron la igualdad en el marcador. Por otra parte, el CBT funcionaba a ráfagas. Jacob Boonyasith no tenía su día y sus tiros, tanto desde el exterior como desde bajo la canasta, no entraban. Aunque el árbitro regaló la última jugada del cuarto al Godella silbante unos pasos inexistentes de Tugores, el marcador fue 38-36 al descanso.

La reanudación era un momento crítico para los azules. Los terceros cuartos son el punto más débil de los azules. Y no empezó de la mejor manera. Villa, desde la línea de tres, cambió el marcador por primera vez en todo el partido. Con todo, los cebetistes conseguían sobrevivir por delante al electrónico, pero cualquier intento de poner más distancia en el electrónico no era efectivo debido a las pérdidas de pelota azules. Estas suponían una condena que el CBT intentaba paliar con grandes jugadas individuales como un alley-oop entre Tugores y Mendes. Los azules sobrevivieron a un Godella liderado por Olaizola y, con un triple de David Fernández, los tarraconenses fueron al último cuarto con 58-52 al electrónico.

Al último cuarto del Godella volvió a apretar el acelerador. Pero, una vez más, cuando el CBT vio las orejas al lobo, la maquinaria empezó a funcionar de la mano del director David Fernández. Jacob Boonyasith conectó desde la línea de tiro libre y, en la siguiente jugada, combinó con Ferran Torres para poner el 63-56. El norteamericano entró al partido cuando más se lo necesitaba con el acierto también del pívot. Poco después, otro triple dio 8 puntos de ventaja y oxígeno para los tarraconenses. Con todo, el Godella puso emoción con el acierto en los tiros libres. Los nervios afectaban a los azules y se volvían erráticos al ataque. Eso lo aprovechó el conjunto valenciano para ponerse en tres de distancia en el último minuto de partido. Una personal a destiempo de Chazelas puso el Godella a dos a treinta segundos para el final. Se tenía que ir a la guerra. El Godella la tuvo y, como no podía ser de otra manera, la protagonizó Olaizola que, con un tiro digno de remado de voleibol, no consiguió los dos puntos para forzar la prórroga. De esta manera, el CBT sumó una importante tercera victoria.