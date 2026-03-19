Mángel Prendes: «Tener buenas sensaciones está bien, pero lo que necesitamos ahora son puntos»

¿Qué sensaciones tiene después del duelo contra el Sabadell?

«Muy buenas. Desde la llegada de Pablo Alfaro el equipo ha cambiado el chip y creo que se están viendo detalles durante la semana que no se veían. Tampoco es el momento de sacar pecho, porque empatamos. Con todo, creo que estamos más cerca de ganar jugando como el viernes y no como contra el Eldense».

Les sensaciones son positivas y necesarias, pero ahora faltan puntos.

«Asimismo. Creo en las sensaciones y a la vez no, porque lo que nos sacará de aquí es ganar cada domingo. Eso sí, nos han ayudado a trabajar mejor y coger confianza».

El reto de ahora es mantener el nivel.

«No puede ser que cuajemos grandes partidos como el del Cartagena o el Atlético Madrileño, pero después con equipos que no tienen este nombre no ser capaz de dar la cara. Hemos dado el clic y sabemos que no se gana a nadie sólo por ser el Nàstic».

¿Por qué cree que el equipo hizo un cambio tan acentuado con respecto a otros partidos?

«Pablo Alfaro no ha hecho una revolución, pero sí que ha matizado detalles. El otro día no estuvimos tan retrasados, hicimos un juego profundo por las bandas y pudimos defender también más lejos de nuestra portería».

¿Qué teclas tocó Alfaro en los cuatro entrenamientos para motivar al equipo?

«Dijo que venía a ayudar, que estábamos en el mismo barco y teníamos que remar todos. Pienso que todo el equipo quiere aportar, salga mejor o peor. Hemos sido más o menos acertados en el pasado, pero no somos un equipo de caraduras que no corre, un jugador siempre sale a un jugar para ganar. Somos una plantilla muy joven y se ha notado en momentos de la temporada. Quedan 10 partidos, dependemos de nosotros mismos y competiremos para acabar el curso tranquilos sin sufrir».

¿Con una semana más de entrenamientos, qué puede decir de Pablo Alfaro?

«Me ha sorprendido. Hemos dado un paso más allá en ciertos detalles en los entrenamientos, pero siempre trabajando con actitud e intensidad. Nos ha inculcado mucho eso».

PABLO ALFARO «Es un entrenador muy intenso y exigente, pero también una persona tranquila»

¿Lo ha sorprendido?

«Creo que todo el mundo tiene una imagen de Pablo Alfaro como jugador. Era un hombre duro e intenso. Como entrenador también es muy intenso y exigente, pero es una persona tranquila que nos aporta sus conceptos tácticos con la intensidad y agresividad adecuada. Eso sí, cuando pita para iniciar una tarea no se para ni un segundo».

Hace unas semanas destacaba que estaba la sensación de que era muy fácil hacer daño al Nàstic. ¿Ha cambiado?

«Estamos contentos con la portería a cero. También se tiene que decir que si el otro día el chute en el minuto 45 no lo saca Dani Rebollo y va dentro, habría sido una golpe como los otros. La sensación de hacer una primera parte espectacular, con un palo y siendo mejor equipo y con un tiro estamos fuera. Eso no pasó y dejamos la portería a cero. Creo que es el reflejo del buen partido del equipo».

Jugó de central, una posición que conoce bien.

«Sí, porque el año pasado jugué 34 partidos, casi toda la temporada, en esta posición en el Arenteiro. Me costó un poco adaptarme porque no me gustaba, pero tengo que destacar el trabajo que el técnico de entonces, Raúl Jardiel. Estoy muy agradecido porque me ayudó bastante y me hizo adaptar de la mejor manera como central. Me dio disfrutar de la posición tanto que como mediocampista».

¿Cómo llegó la decisión?

«Con Pedro Alcalá y David Alba tocados, sólo quedábamos Hugo Pérez, Enric Pujol y yo. Alfaro me dijo que sabía que había jugado de central y me empezó a probar durante la semana. Supongo que le gustó, porque fui titular [ríe]. Me costó unos diez minutos adaptarme al lugar, pero la verdad es que me entiendo muy bien con Enric Pujol, tengo una buena relación y estuvimos cómodos».

Con la defensa bajo el punto de mira y contra el Sabadell, un ‘debut’ que asusta.

¿«Qué mejor manera que empezar de central contra todo un Sabadell no? [río]. Era lo que me tocaba, tengo mucha confianza en mis capacidades en la posición de central y sólo tenía que cumplir con la confianza en que me dio al técnico».

Quedan diez partidos de liga. ¿Son diez finales?

«Sin duda. Tenemos que sumar, pero sumar de tres en tres. Este fin de semana vamos a Algeciras a ganar, no firmamos un empate ni mucho menos. Cuando queden tres o cuatro partidos de liga ya se verá donde estamos y si tenemos que hacer cálculos. Ahora creo que el equipo ha dado un paso adelante, lo veo en mis compañeros durante los entrenamientos. No estamos en el sitio que merece la afición ni el equipo y los responsables directos somos nosotros, pero en estos 10 partidos que quedan tenemos que cumplir por los ánimos que nos han dado siempre desde la grada».

CENTRAL «Tengo confianza en mis capacidades en defensa y estoy cómodo con Enric Pujol»

La afición os ha silbado cuando tocaba y, el viernes, también os aplaudió.

«Salimos con un punto agridulce porque no pudimos ganar, pero la afición quedó contenta. El equipo sabe bien que lo que quiere al aficionado es ver su equipo competir con pasión y coraje. Ver cómo Óscar Sanz se hace una brecha en la cabeza, pero también quería seguir jugando con determinación. Si ponemos siempre esta actitud, pasión y corazón estaremos mucho más cerca de ganar».

¿Qué espera del duelo contra el Algeciras?

«Será un partido muy difícil, porque son especialmente fuertes en su campo. Habrá un buen ambiente, porque han preparado una jornada especial para el domingo y, además, llegan de una semana de tres partidos fuera de casa. Ahora no están en el mejor momento de curso y los tenemos que ganar, porque los meteremos también en la lucha en la parte baja».

Ganar para alejarse de la parte alta y sumar un equipo más para evitar la plaza de descenso.

Para el Algeciras también es una final, porque si pierden se ponen en problemas. En la recta final de liga, todos los equipos se juegan alguna cosa».

¿Añade más presión que uno de los rivales en la parte baja sea un equipo como el Real Murcia?

«En este sentido, creo que ellos piensan exactamente lo mismo que nosotros. Tenemos que remar de lo lindo si queremos acabar la temporada tranquilos».

¿Cómo se siente a nivel personal?

Me gustaría que la situación deportiva fuera otra, porque creo que la ciudad, la afición y el club se lo merece. Estoy muy contento en el Nàstic y en Tarragona. Acumulo más minutos en los onzes y me siento con más confianza. Ya me dijo Pablo Fernández, que es amigo mío y somos del mismo pueblo, que Tarragona es una ciudad que engancha y el Nàstic un equipo que queda dentro tuyo».