El camino de la Copa empieza con un derbi entre Reus y Calafell

Esta tarde pone en marcha la Copa del Rey de hockey patines y, como el año pasado, será con un derbi entre el Reus Deportiu y el CP Calafell. Los dos equipos llegan al torneo del KO con diferentes sensaciones y posiciones, pero con la ambición y la ilusión por levantar el título. El Reus como defensor de la corona y el Calafell como aspirante revulsivo, pero sólo uno podrá alargar la lucha más de un partido.

Este año, la Copa se disputa en Sant Sadurní d'Anoia y el partido inaugural será el derbi. Ya pasado un año desde que los rojinegros levantaron un título que fue histórico para la entidad reusense: «Fue un día mágico. La verdad es que no tenemos sentimiento de reválida, porque somos conscientes de la dificultad del reto, pero estamos cargados de ilusión», destacó al técnico del Reus Jordi Garcia.

El Reus llega al torneo con un gran estado de forma. Después de vencer en el Trissino y golear en el Igualada, se pusieron en el bolsillo el billete a la final en ocho de la Champions y la 4.ª posición a la liga. «Hace mucho tiempo que trabajamos para que el equipo llegara a este tramo de la temporada a punto físicamente, mentalmente y también con un buen nivel de hockey». subrayó Garcia.

El CP Calafell llega a la cita con la ilusión cargada de hacer un buen papel. Les sensaciones, sin embargo, no son las mejores. De hecho, el técnico del Calafell Guillem Cabestany explicó a Diari Més que «los últimos dos empates, sobre todo el del Caldes, nos han roto un poco a nivel de resultados y también a nivel de juego».

El favorito

A las 18.15 h empezará un derbi de contrastes, pero con la intensidad que supone un partido de cuartos de Copa del Rey. Tanto Garcia como Cabestany han querido dejar atrás la presión que supone ser el favorito. «El Reus está a un nivel de juego excelente y es el equipo más en forma del torneo. Consigue cerrar el equipo rival, dominarlo y controlar bien el tiempo. Ahora mismo es el peor rival que podíamos tener. Quizás el día del sorteo no, pero ahora mismo sí», destacó Cabestany.

Con respecto a Jordi Garcia, el técnico del Reus apuntó que «jugamos contra un equipo difícil a que se reforzó muy bien. Hace dos años que el Calafell pierde a cuartos y tiene la obligación de intentar pasar a semifinales. Respetamos muchísimo el rival y somos conscientes de que será muy complicado».

Hace un mes, Reus y Calafell se enfrentaron en un duelo que dominó el conjunto rojinegro por 5-3. «Fue un partido duro. Nos dominaron y fueron superiores, pero trabajamos para que en este partido no pase. Centramos en el Reus, no miramos más allá y tenemos preparadas nuestras armas para contrarrestar un rival muy potente», apuntó Cabestany. La clave, para el de Calafell, es que el equipo «sea regular a lo largo de todo el partido, la inconsistencia nos ha hecho daño».

El último derbi a la liga acabó con triunfo rojinegro por 5-3

Garcia también tiene presente el partido de liga y está convencido que el Calafell «vendrá con la máxima ambición y fortaleza posible. La Copa es un mundo aparte y tengo la sensación que me encontraré un rival muy diferente».

El Reus llegará con la única baja de Càndid Ballart, pero con confianza en Nil Viña «estoy tranquilo con él porque ha demostrado que está preparadísimo».

La segunda y la última

Para Jordi Garcia y Guillem Cabestany esta es una edición de muchas. Son dos entrenadores veteranos de mil batallas que saben bien la dificultad del torneo. Con todo, será la segunda para los jóvenes Carles Casas y Pol Martínez. «Ya les he explicado bien que estrenarse y ganar no es normal. Llevar 18 años sin levantar el título es más normal», destacó risueño a Jordi Garcia.

Por otra parte, el jugador del Calafell Jepi Selva vivirá su última Copa del Rey. El vallense se retirará a final de curso y, en su carrera, ha ganado dos. «Será especial, pero no supondrá ninguna carga extra porque ya ha vivido mil y una batallas».

Reus y Calafell empiezan su camino en el torneo del KO juntos, pero sólo uno podrá luchar por ser a la final del domingo.